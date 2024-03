Đang ngủ trưa, cô gái hốt hoảng phát hiện chủ trọ tự ý mở cửa lẻn vào phòng

Mới đây, trong hội nhóm chuyên tìm phòng trọ đăng tải chia sẻ của một cô gái về việc bị chủ trọ tự ý lẻn vào phòng lúc đang ngủ trưa và gửi lời cảnh báo đến mọi người, đặc biệt là các bạn nữ cẩn thận, tránh bị quấy rối khi đi thuê phòng trọ.

Cụ thể, bài đăng viết: "Né phòng này ra nhé các bạn nữ... Lần đầu tiên mình gặp mình gặp trường hợp củ chuối thế này. Toàn tự vào phòng. Tôi im lặng vì tôi sợ không có chỗ này để ở thôi, còn kia là ảnh khi tôi chuyển đi...".

Bài chia sẻ của nữ khách trọ thu hút đông đảo quan tâm từ cộng đồng mạng.



Kèm theo bài chia sẻ là hình ảnh phòng trọ cùng ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa cô và chủ nhà trọ. Trong đoạn hội thoại là những tin nhắn chủ nói xin lỗi cô gái vì tự ý vào phòng. Người này còn liên tục nói rằng không kiềm chế được bản thân mặc cho cô gái nói rất sợ và chất vấn "anh là người đã có gia đình rồi mà?". Ngoài ra, cô gái cũng đăng tải ảnh chụp mặt chủ nhà trọ lúc người này tự ý vào phòng cô.

Nói thêm về sự việc trong phần bình luận, cô gái cho hay nam chủ trọ không những 1 lần tự ý chui vào chăn, lần khác ngồi còn ngay trên giường của cô.

Sự việc sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về đông đảo quan tâm của dư luận. Mọi người đều bày tỏ phẫn nỗ trước hành vi quấy rối của chủ nhà trọ. Nhiều ý kiến khuyên cô gái nên báo công an để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó có không ít lời cảnh báo đến các cô gái trẻ cần phải cẩn trọng đổi khóa cửa khi một mình đi thuê trọ, tránh gặp những tình huống quấy rối như trên.

"Bạn nên báo cho công an khu vực nhé. Làm phúc cho những người chuyển vào sau. Sẽ không kiện tụng gì vì đúng là do chưa có thiệt hại. Nhưng chắc chắn công an khu vực sẽ cảnh cáo, cho vào danh sách cần theo dõi. Mình cũng cho thuê trọ, mình biết",

"Bạn báo công an khu vực đi nhé. Mỗi một khu vực nhỏ sẽ có 1 công an chuyên phụ trách. Bạn ra công an phường hỏi xem người phụ trách khu mà nhà đó thuộc là ai. Hãy báo cáo vụ việc vì sự an toàn của những người khác",

"Đó là lí do khi thuê nhà phải cầm hết chìa khóa, hoặc thay khóa mới",

"Chị này hiền ấy, đọc đoạn tin nhắn ông kia nhắn ghê hết cả người",

"Sợ quá, nên thuê trọ của các bác gái ấy chủ là nam thế này cũng sợ",...

Xác nhận với SAOstar.vn, bạn N.T.N (hiện sống ở Hà Nội) - nữ khách trọ trong vụ việc cho biết, việc cô bị chủ nhà tự ý lẻn vào phòng là thật. Tuy nhiên, thực tế người đàn ông có 2 lần tự ý lẻn vào phòng và sau đó cô tìm được nhà mới rồi chuyển đi, chứ không như trên mạng xã hội lan truyền thông tin "chủ trọ nhiều lần tự ý mở cửa phòng khi khách đang ngủ khiến cô gái hốt hoảng phải chuyển phòng ngay trong đêm".

Cô gái trong vụ việc cho biết, thực tế người đàn ông này lẻn vào phòng cô 2 lần, còn thông tin "vào nhiều lần" như trên mạng xã hội lan truyền là không chính xác.



"Mình có thuê phòng trọ bên anh này, nhưng thi thoảng cứ gõ cửa rủ rê mình đi uống bia rượu nhưng mình từ chối. Có một lần mình đang ngủ trưa thì anh ta có chìa khóa phụ (anh ta bảo nhặt được) mở cửa rồi lẻn vào phòng mình. Lúc ấy mình rất sợ rồi bật dậy đuổi anh ra khỏi phòng.

Sau đó, mình báo sẽ chuyển đi, không thuê phòng nữa. Mình nói luôn là đã quay video và chụp hình ảnh để anh ta dè chừng. Nhưng anh ta nói rằng có chụp cả nghìn tấm ảnh cũng không quan tâm và còn bảo đã lưu lại hết thông tin thẻ CCCD và quê quán của mình rồi" - cô gái cho biết.

N. cho biết, lúc xảy ra sự việc cô cũng không dám làm gắt vì có một thân một mình thuê phòng trọ, chỉ sợ người ta không kiềm chế được làm hại đến mình. Phải đến khi ổn định được chỗ ở mới cô mới dám chia sẻ lên mạng xã hội để cảnh báo các bạn nữ thuê trọ nên tránh nơi này ra để tránh gặp phải tình huống kinh khủng như cô.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn