Đang ngồi chơi, bé gái bất ngờ bốc cháy vì người nhà nướng mực, clip 9 giây kinh hãi

Một đoạn clip ghi lại vụ bỏng lan truyền trên mạng xã hội mới đây khiến nhiều người xót xa.

Cụ thể trong clip, một người đàn ông đang nướng mực, một tay lấy cồn đổ vào chảo. Bất ngờ, ngọn lửa phun mạnh, bay thẳng vào bé gái khoảng 1,5 - 2 tuổi đang ngồi cách đó 2m. Lửa bén vào người, trong phút chốc đứa trẻ bị lửa đỏ quấn quanh người. Gia đình hốt hoảng, vội vã bế em bé rời đi tìm cách sơ cứu.

Em bé bị bỏng do người nhà nướng mực.

Vụ việc xảy ra vào 18 giờ 54 phút, ngày 13/6, toàn bộ diễn biến được camera của gia đình ghi lại.

Đoạn clip chỉ vẻn vẹn 9 giây nhưng khiến bao người sợ hãi. Ai cũng tỏ ra lo lắng cho tình hình sức khỏe của đứa trẻ, mong bé không bị thương nặng. Ngoài ra, mọi người cũng góp ý không nên dùng cồn để nướng mực bởi trước đây đã từng xảy ra rất nhiều vụ bỏng nặng vì nguyên nhân này.

