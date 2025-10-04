Đảng LDP cầm quyền Nhật Bản lần đầu tiên có nữ Chủ tịch

Trong cuộc bầu cử Chủ tịch đảng LDP lần này, có 5 ứng cử viên đã ra tranh cử, bao gồm: cựu Bộ trưởng An ninh Kinh tế Kobayashi Takayuki, cựu Tổng Thư ký Motegi Toshimitsu, Chánh Văn phòng Nội các Hayashi Yoshimasa, cựu Bộ trưởng An ninh Kinh tế Sanae Takaichi, và Bộ trưởng Nông - Lâm nghiệp và Thủy sản Shinjiro Koizumi.

Bà Sanae Takaichi trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên của đảng LDP Nhật Bản. Ảnh: Reuters



Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, các ứng cử viên đã giành được tổng cộng 590 phiếu bầu, bao gồm 295 phiếu từ các nghị sĩ Quốc hội và 295 phiếu từ các đảng viên.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy, trong số 589 phiếu bầu hợp lệ. Ứng cử viên Sanae Takaichi đã nhận được 183 phiếu bầu, trong đó có 64 phiếu bầu từ các thành viên Quốc hội và 119 phiếu bầu từ các đảng viên. Ứng cử viên Shinjiro Koizumi nhận được 164 phiếu bầu, trong đó có 80 phiếu bầu từ các thành viên Quốc hội và 84 phiếu bầu từ các đảng viên.

Ứng cử viên Hayashi Yoshimasa nhận được 134 phiếu bầu, trong đó có 72 phiếu bầu từ các thành viên Quốc hội và 62 phiếu bầu từ các đảng viên. Ứng cử viên Kobayashi Takayuki nhận được 59 phiếu bầu, trong đó có 44 phiếu bầu từ các thành viên Quốc hội và 15 phiếu bầu từ các đảng viên. Ứng cử viên Motegi Toshimitsu nhận được 49 phiếu bầu, trong đó có 34 phiếu bầu từ các thành viên Quốc hội và 15 phiếu bầu từ các đảng viên.

Hai ứng cử viên dẫn đầu vòng một là bà Sanae Takaichi và ông Shinjiro Koizumi bước vào vòng bỏ phiếu thứ hai. Kết quả cụ thể, bà Takaichi đã nhận được 185 phiếu, trong khi ông Koizumi nhận được 156 phiếu. Với kết quả này, bà Takaichi chính thức trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên của LDP, và gần như chắc chắn sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử của Nhật Bản.

Bà Taikaichi - chính trị gia bảo thủ, được xem là đồng minh thân cận của cố thủ tướng Shinzo Abe, có chương trình kinh tế mang tính rộng mở mạnh mẽ. Trong chiến lược bầu cử, bà cam kết nhân đôi quy mô kinh tế Nhật Bản trong một thập kỷ tới bằng các khoản đầu tư lớn từ nhà nước vào công nghệ mới, hạ tầng, sản xuất lương thực và an ninh kinh tế.

Bà cũng tuyên bố sẽ tiếp tục thỏa thuận thương mại với Mỹ - vốn đã đạt được dưới chính quyền thủ tướng Ishiba Shigeru, trong đó có cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ để đổi lấy mức thuế thấp đối với ô tô và các sản phẩm khác của Nhật Bản, nhưng nhấn mạnh khả năng tái đàm phán nếu thỏa thuận này mang tính bất công đối với Nhật Bản.

Tác giả: Ngọc Huân

Nguồn tin: Báo VOV