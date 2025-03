Đang làm việc, công nhân khai thác đá bị chém trọng thương

Ông Lê Xuân Thọ, Chủ tịch UBND xã Trù Sơn huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết thêm, sáng 4/3, ông Nguyễn Văn Nga (trú tại xóm 4, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An), người dùng hung khí chém bị thương anh Nguyễn Thanh Bình, công nhân tổ khoan và đại điện công ty TNHH Toản Thành đã đến trụ sở công an xã Trù Sơn làm việc.

Theo đơn tố giác của công ty TNHH Toản Thành về hành vi phá hoại tai sản và cố ý gây thương tích gửi cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An thể hiện, vào khoảng 10h ngày 1/3, ông Nguyễn Văn Nga vào khu vực công ty nổ mìn, khai thác đá, dùng dao đe dọa không cho công nhân làm việc, sau đó dùng tay ném một số thiết bị, máy móc từ trên núi xuống làm hư hỏng, thiệt hại.

Đến khoảng 14h cùng ngày, ông Nga dùng dao chém anh Nguyễn Thanh Bình là công nhân tổ khoan của công ty bị thương.

Ông Nguyễn Văn Nga tại khu vực khai thác đá của công ty TNHH Toản Thành.

Ông Nguyễn Văn Nga đã làm việc với cơ quan công an 2 lần, vào chiều 3/3 và 4/3. Việc ông Nga dùng dao chém người xuất phát từ việc bức xúc công ty TNHH Toản Thành nổ mìn làm hư hại cây cối, hoa màu của gia đình ông trồng gần đó.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV