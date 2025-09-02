Đăng hình ảnh rùng rợn lên mạng để câu like, người phụ nữ bị xử phạt

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, thời gian qua một số đối tượng xấu vì mục đích câu tương tác (like, view) trên mạng xã hội bất chấp đăng tải, chia sẻ các tin bài, video clip, hình ảnh về các vụ án giết người, tự tử, cố ý gây thương tích với những tình tiết, hình ảnh có tính chất bạo lực, tiêu cực, ghê rợn, phản cảm gây ám ảnh cho người xem.

Các video đánh nhau, hình ảnh bạo lực, tai nạn kinh dị, rùng rợn có thể xuất phát từ vụ án, vụ việc có thật hoặc được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI) được đăng tải, chia sẻ, lan truyền bởi các trang, nhóm, người sử dụng mạng xã hội thiếu ý thức gây ảnh hưởng xấu trên môi trường mạng và tình hình an ninh trật tự.

Nội dung cùng những hình ảnh ghê rợn được người phụ nữa đăng tải lên mạng xã hội.

Qua rà soát, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã phối hợp với Công an Phường Nếnh mời làm việc với trường hợp chị P.T.T.N. (SN 1998, tạm trú tại Phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh).

Chị N. đã sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook cá nhân đăng tải hình ảnh các bộ phận cơ thể người gây ám ảnh cho người xem; mục đích đăng tải nhằm thu hút tương tác phục vụ cho việc tuyển dụng lao động.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, N. đã nhận thức rõ hành vi sai trái, vi phạm của bản thân, xin tự nguyện gỡ bỏ các nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm, chấp hành các quy định khi tham gia, sử dụng mạng xã hội.

Căn cứ các quy định của pháp luật, đơ vị đã ra quyết định xử phạt hành chính N. 7,5 triệu đồng về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn…", (quy định tại Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020, sửa đổi bởi Nghị định 14 ngày 27/1/2022 của Chính phủ).

Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị mọi người cùng nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng Internet, mạng xã hội; không xem, không bình luận, không đăng tải, chia sẻ các tin bài, video clip, hình ảnh bạo lực, rùng rợn... các thông tin không rõ nguồn gốc hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cung cấp. Bên cạnh đó, kịp thời thông báo cho cơ quan công an các dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật.

Nguồn tin: nguoiduatin.vn