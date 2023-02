Đang bon bon trên đường, tài xế ô tô giật thót mình bởi cảnh tượng trước đầu xe

Your browser does not support the video tag.

(Video: 2 người ngồi giữa đường buôn chuyện mặc xe cộ bon bon chạy qua. Nguồn: Trầm Hà)

Theo đoạn clip ghi lại, 2 chiếc xe khách đỗ ở lề đường hướng vào khu du lịch Thung Nai (tỉnh Hòa Bình), hôm 12/2. Đáng nói, ngay cạnh chiếc xe khách, có 2 người đàn ông ngồi bệt giữa đường, vô tư "buôn chuyện".

Lúc này, một ô tô đi tới, tài xế không khỏi giật mình vì bất ngờ thấy cảnh tượng nguy hiểm trước mắt. May mắn, xe ô tô này đi di chuyển chậm nên tài xế đã kịp thời xử lý, không gây tai nạn.

2 người đàn ông ngồi buôn chuyện giữa đường khá nguy hiểm. Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi thót tim trước cảnh tượng nói trên. Hành động chủ quan và thiếu ý thức của 2 người đàn ông nói trên không chỉ gây nguy hiểm cho chính bản thân họ và còn gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Sự việc này cũng là lời nhắc nhở đến tất cả mọi người cần cẩn trọng và có ý thức hơn nữa trong việc tham gia giao thông, để đảm bảo an toàn cho chính mình và người khác.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn