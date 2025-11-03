Đàn ông ghét nhất điều gì khi làm "chuyện ấy"?

Đây là một chủ đề tế nhị và có thể khác nhau tùy thuộc vào từng người đàn ông, nhưng dựa trên các khảo sát và chia sẻ phổ biến, một số điều đàn ông thường không thích hoặc cảm thấy khó chịu nhất khi làm "chuyện ấy" bao gồm:

Sự thụ động hoặc hờ hững

Đàn ông thường muốn bạn tình thể hiện sự hứng thú, nhiệt tình và chủ động tương tác. Việc nằm yên, "trơ như khúc gỗ" hoặc tỏ ra không hào hứng có thể khiến họ mất hứng và cảm thấy không được tôn trọng.

Dù là với đàn ông hay phụ nữ thì thái độ của bạn tình chính là yếu tố quyết định trong bất kỳ cuộc yêu nào. Nếu chàng luôn là người chủ động từ màn dạo đầu cho đến dẫn dắt mọi tư thế trong khi bạn gái chỉ việc chờ thôi thì họ sẽ nghĩ rằng đối phương chẳng hào hứng chút nào. Thay vào đó, họ muốn một người bạn gái có chút chủ động và biết một chút kiến thức về quan hệ tình dục.

Không vệ sinh sạch sẽ

Các nàng đừng nghĩ đã là vợ chồng thì xuề xòa sao cũng được. Việc cơ thể bốc mùi hoặc luộm thuộm có thể khiến chàng mất hứng ngay lập tức đấy! Chị em nên hiểu rằng, việc vệ sinh cơ thể sạch sẽ sẽ góp phần giúp chất lượng “cuộc yêu” được thăng hoa hơn. Các nàng có thể sử dụng thêm hương thơm để tạo sự lãng mạn và kích thích bản năng của chàng.

Thường xuyên bị "chỉ đạo" hoặc kiểm soát

Đàn ông thường có xu hướng lãnh đạo, vì thế họ không thích bị người khác chỉ đạo hay làm theo lệnh. Đặc biệt, trong chuyện chăn gối, nam giới lại càng muốn thể hiện “bản lĩnh” của mình với nửa kia. Do đó, những lời hướng dẫn hay chỉ đạo của nàng như: “Đừng làm như vậy”, “Anh phải làm thế này”… sẽ khiến chàng vô cùng khó chịu và rất dễ mất hứng. Tất nhiên là các nàng cũng sẽ có những sở thích nhất định của mình, nhưng hãy giải thích với chàng trước khi hai người “nhập cuộc” nhé! Nếu chị em cứ tiếp tục kiểm soát và “chỉ đạo” những hành động của chàng thì sẽ khiến cho anh ấy bị mất hứng trầm trọng đấy.

Giới hạn thời gian hoặc làm qua loa cho xong chuyện

Với hầu hết đàn ông thì họ cực ghét điều này khi làm “chuyện ấy”, do vậy, nếu có việc bận thì chị em nên thẳng thắn từ chối lời mời gọi chứ đừng chấp nhận “nhập cuộc” một cách hờ hững, vội vàng. Nếu chị em vẫn nhận lời gần gũi khi tâm trạng không thoải mái và đặt ra giới hạn cho “cuộc yêu”, đối phương sẽ cảm thấy không được tôn trọng và mất hứng. Không ai muốn một cuộc "yêu" vội vã, kết thúc chóng vánh vì bị thúc ép về thời gian. Điều này khiến đàn ông cảm thấy không được coi trọng.

Ánh mắt vô cảm

Nếu trong một căn phòng có ánh đèn mờ ảo, chàng sẽ rất thích nếu nhìn thấy ánh mắt long lanh đầy cảm xúc của nàng thay vì đôi mắt chỉ nhìn trân trân lên trần nhà hoặc cố gắng mở to một cách chịu đựng. Đàn ông đặc biệt ghét bạn gái nhìn xuống giường, dõi mắt chằm chằm vào cơ thể anh ta bởi điều đó có nghĩa là bạn hoài nghi hoặc cảm thấy chán chuyện ấy.

Khi gần gũi mà tâm trạng không thoải mái và đặt ra giới hạn cho “cuộc yêu”, đối phương sẽ cảm thấy không được tôn trọng và mất hứng. (Ảnh minh họa)

Giọng nói khô khan

Không cần phải lả lướt nhưng hãy cố gắng nói những câu có nghĩa mà các chàng mong muốn được nghe nhất. Trong quá trình quan hệ, hãy tận dụng hơi thở của mình một cách hiệu quả bởi đây là vũ khí vừa giúp tăng hưng phấn cho chàng đồng thời lại là bí quyết để lên đỉnh nhanh và kéo dài cho nàng.

Chuyển động cơ thể một cách rụt rè

Chàng sẽ cảm thấy tự tin hơn nếu chuyển động cơ thể của bạn gái có chút gì đó mạnh bạo và thể hiện sự hấp dẫn, không e dè, ngượng ngập. Nếu bạn làm ngược lại thì vô hình chung sẽ khiến chàng tự ti về khả năng chăn gối của mình rất nhiều. Chính vì lẽ đó, hãy tích cực trong mọi hoàn cảnh để cuộc yêu trở nên thật hoàn hảo.

Nói chuyện quá nhiều hoặc nhắc đến những chuyện không liên quan

Trong khi "yêu", đàn ông thường tập trung vào khoái cảm và sự kết nối thể xác. Việc nói chuyện lan man, cằn nhằn hay bàn luận về những vấn đề không liên quan có thể làm gián đoạn cảm xúc và khiến họ mất hứng.

Thử nghĩ xem, đang giây phút vợ chồng “mặn nồng” mà một trong hai người cứ nói huyên thuyên thì có mất tập trung hay không? Việc nói vài câu mật ngọt hay thậm chí “tục tĩu” khi làm “chuyện yêu” là rất tốt, nhưng khi chàng đang hết sức tập trung cho cuộc yêu, tâm trí của anh ấy chỉ có thể nghĩ đến việc làm sao để đạt đến c.ực khoái mà nàng cứ nói huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời thì liệu có phù hợp không? Điều này có thể khiến đàn ông bực bội và chán vợ ngay lập tức.

Tác giả: Bảo Bảo (T/H)

Nguồn tin: giadinhonline.vn