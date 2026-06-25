Đám cưới "kỳ lạ" của hai cặp song sinh gây bão mạng

Theo BBC đưa tin ngày 24/6/2026, tại Nigeria đã diễn ra một lễ cưới hiếm gặp giữa hai anh em sinh đôi Taiwo và Kehinde Oguntoye với hai chị em sinh đôi Taiwo và Kehinde Adediran. Sự kiện nhanh chóng gây “sốt” và nhận được nhiều lời chúc mừng từ khắp nơi trong nước.

Câu chuyện của họ bắt đầu từ khoảng một thập kỷ trước, khi cả bốn người còn là sinh viên tại Đại học Ibadan. Một giảng viên đã giới thiệu hai anh em Oguntoye với hai chị em Adediran, mở ra mối quan hệ ban đầu giữa họ.

Ban đầu, các cô gái chưa nghĩ đến chuyện tình cảm và cả bốn người chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Sau đó, họ tạm xa nhau khi mỗi người đi làm và sinh sống ở nước ngoài. Đến khi gặp lại, tình cảm dần phát triển tự nhiên và trở nên gắn bó hơn.

Gia đình hai bên đều vui mừng và ủng hộ mối quan hệ này. Chú rể chia sẻ rằng anh đã có cảm giác thân thuộc với gia đình cô dâu ngay từ lần đầu gặp mặt, như thể đã quen biết từ lâu.

Trong lễ cưới, hai cặp đôi diện trang phục đồng điệu, tạo nên hình ảnh rất ấn tượng. Sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều cặp song sinh khác, bởi gia đình Oguntoye vốn nổi tiếng trong cộng đồng vì tích cực quảng bá văn hóa liên quan đến sinh đôi trong xã hội Yoruba, nơi coi sinh đôi là biểu tượng may mắn.

Điều thú vị là cặp anh em sinh đôi có ngoại hình không hoàn toàn giống nhau, trong khi hai chị em sinh đôi lại giống hệt nhau đến mức người thân đôi khi cũng khó phân biệt. Tuy vậy, họ khẳng định chưa từng nhầm lẫn người bạn đời của mình và đang cùng nhau bắt đầu cuộc sống hôn nhân mới đầy hạnh phúc.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn