Đảm bảo quyền lợi cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT gặp đề môn toán bị mờ

Nhiều thí sinh Đắk Lắk được phát đề môn toán bị mờ, ảnh hưởng đến việc thi - Ảnh: TÂM AN

Ngày 6-7, ông Phạm Đăng Khoa - giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk - cho biết công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đang tập trung nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng, theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo thi quốc gia, nhất là vẫn đảm bảo quyền lợi đối với thí sinh có đề môn toán bị mờ.

"Bước đầu rà soát cho thấy việc đề thi môn toán in lỗi là do kỹ thuật trong quá trình in sao đề. Hiện nay, sở đang tập trung công tác chấm thi bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ để công bố điểm theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với thí sinh có mã đề in bị mờ, sẽ được bảo đảm quyền lợi theo hướng dẫn của bộ", ông Khoa thông tin.

Ông Khoa cũng khẳng định sau khi chấm thi xong, sẽ xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đề thi môn toán in bị lỗi mờ đề nhưng không xử lý kịp thời.

"Căn cứ quy định hiện hành để xử lý, không có chuyện bỏ qua việc này", ông Khoa nói.

Trước đó như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, chiều 27-6, hơn 20.000 thí sinh tại Đắk Lắk dự thi môn toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Sau khi tính giờ làm bài, một số điểm thi phát hiện ở một vài mã đề có một số câu bị in mờ, bước đầu xác định, lỗi do kỹ thuật in.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, quy trình thực hiện nghiêm ngặt, nhưng in siêu tốc hàng ngàn đề thi liên tục dẫn đến lỗi mờ ở một số câu. Sau khi phát hiện, giám thị báo cho trưởng điểm thi.

Các trưởng điểm thi vận dụng quy chế thi để xử lý tình huống bất thường. Sử dụng đề thi dự phòng để chuyển đến thí sinh có mã số bị mờ. Trường hợp đề dự phòng không đủ, trưởng điểm và công an thực hiện việc in sao đề trực tiếp tại điểm thi và cộng thêm thời gian làm cho thí sinh.

Các trưởng điểm sau khi xử lý đã báo cáo về cho hội đồng để xin ý kiến chỉ đạo. Trường hợp vượt quá thẩm quyền đã báo cáo Ban chỉ đạo thi quốc gia.

Tác giả: Tâm An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ