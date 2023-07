Đảm bảo an toàn ở tất cả các khâu trong chấm thi tốt nghiệp THPT

Ông Trịnh Văn Mừng - Trưởng phòng Khảo thí và QLCLGD, SỞ GD&ĐT Vĩnh Phúc báo cáo công tác chuẩn bị chấm thi.

Kỳ thi thành công

Kỳ thi năm nay, tỉnh Vĩnh Phúc có 14.041 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó, khối THPT là 10.946 thí sinh, khối giáo dục thường xuyên 2.695 thí sinh và 443 thí sinh đăng ký dự thi tự do.

Để Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, tỉnh thành lập 1 Hội đồng thi, 43 điểm đăng ký dự thi (30 trường THPT, TT GDTX tỉnh, 7 TT GDNN-GDTX, 5 trường Cao đẳng).

Có 14.042 thí sinh đăng ký dự thi, 666 phòng thi, trong đó thí sinh đang học lớp 12 là 13.641 em (hệ THPT gồm 10.946 em, hệ GDTX là 2.695 em), số thí sinh tự do là 401 em.

Toàn tỉnh có 4.136 thí sinh đăng ký dự thi bài Khoa học tự nhiên, chiếm 29,66%, 9.810 thí sinh đăng ký dự thi bài Khoa học xã hội, chiếm 70,34%.

Ngoài 28 thí sinh được miễn thi và 2 thí sinh được đặc cách, toàn tỉnh vắng 2 thí sinh GDTX, 17 thí sinh tự do. Tỷ lệ dự thi các môn đạt cao, trung bình trên 99%.

Thí sinh tại Vĩnh Phúc thể hiện quyết tâm trước buổi thi

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, công tác đảm bảo an ninh, an toàn, tình hình an ninh trật tự, các phương án an toàn giao thông, phòng chống mưa bão, lũ lụt tại các điểm thi của tỉnh luôn được tăng cường.

Ngay sau Công điện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT chỉ đạo sau vụ lọt đề thi trên mạng, UBND tỉnh đã có chỉ đạo về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Công tác tổ chức thi các điểm thi diễn ra chặt chẽ, thực hiện theo đúng quy định, quy chế thi.

Bên ngoài các điểm thi, lực lượng công an, thanh niên tình nguyện đã phối hợp tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, nhắc nhở phụ huynh học sinh dừng, đỗ phương tiện đúng quy định; tăng cường tuần tra trên các tuyến đường dẫn vào các điểm thi để kịp thời xử lý khi có nguy cơ ùn tắc giao thông, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh khi cần thiết…

Nhờ việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và triển khai công tác tổ chức thi theo đúng hướng dẫn, quy chế thi của Bộ GD&ĐT, có phương án đảm bảo an toàn, an ninh, phòng chống dịch bệnh, thiên tai…đầy đủ đã giúp cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra thuận lợi, an toàn.

Chấm thi an toàn

Sau khi kết thúc phần thi, BCĐ tiếp tục chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai ngay công tác chấm thi.

Sáng 2/7, Hội đồng thi tốt nghiệp THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 khai mạc công tác chấm thi.

Thí sinh hoàn thành kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Trần Phú (Vĩnh Yên).

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đặng Công Hòa, Trưởng Ban Chấm thi tự luận đã quán triệt tinh thần chỉ đạo về công tác tổ chức chấm thi, nguyên tắc làm việc tuân thủ đúng quy chế của Bộ.

Cán bộ chấm thi tuyệt đối không sử dụng phương tiện thu phát thông tin trong quá trình làm việc.

Quá trình chấm thi có sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an và các bộ phận liên quan, đồng thời có camera giám sát 24/24 giờ ở các phòng chấm thi, phòng chứa bài thi…

Bên cạnh đó, hội đồng còn bố trí cán bộ y tế, điện lực ứng trực ở điểm chấm thi.

Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chấm thi và sự chỉ đạo kịp thời của Bộ GD&ĐT, sự giám sát chặt chẽ của thanh tra… đến thời điểm này, công tác chấm thi của tỉnh đang diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.

Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có số bài chấm tự luận (môn Ngữ văn) là 13.900 bài, tăng so với năm ngoái 209 bài.

Số bài thi trắc nghiệm các môn Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội là 77.543 bài.

Hội đồng thi tốt nghiệp THPT tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động 169 cán bộ giáo viên THPT tham gia chấm thi.

Theo báo cáo Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, để phục vụ cho việc chấm thi các môn thi trắc nghiệm, các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực phục vụ công tác chấm thi đã được chuẩn bị chu đáo và bảo đảm an toàn, bảo mật tuyệt đối theo đúng quy chế.

Theo kế hoạch, từ ngày 1/7, Ban Chấm trắc nghiệm đã thực hiện các công tác chuẩn bị như cài đặt phần mềm, tập huấn.

Sáng 2/7, các cán bộ, giáo viên học tập đáp án, biểu điểm, thực hiện chấm chung. Chiều cùng ngày, các tổ triển khai công tác chấm.

Dự kiến, công tác chấm thi sẽ kết thúc trước ngày 15/7, sau đó Sở sẽ gửi dữ liệu về Bộ GD&ĐT để đối sánh.

Đến 8h ngày 18/7, Bộ GD&ĐT công bố kết quả thi. Thí sinh tra điểm trực tuyến trên hệ thống quản lý thi.

Tác giả: Long Anh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn