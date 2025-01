Đại úy công an xã bị tố cáo đi cùng dân xăm trổ sang xã khác ‘giải quyết’ vụ xô xát

Bà Nguyễn Thị Tố Tâm tố cáo đại úy Nguyễn Thanh Bình có hành vi thiếu chuẩn mực, can thiệp vụ xô xát bất thường - Ảnh: Đ.Trong

Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã thông báo kết quả xác minh giải quyết nội dung của bà Nguyễn Thị Tố Tâm (xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh) tố cáo đại úy Nguyễn Thanh Bình - cán bộ Công an xã Tân Phúc.

Cụ thể, bà Tâm tố cáo đại úy Bình có hành vi, thái độ thiếu chuẩn mực xảy ra tại trụ sở Công an xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh.

Theo bà Tâm, đại úy Bình là cán bộ công tác tại Công an xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân nhưng lại trực tiếp đến giải quyết vụ xô xát tại địa bàn xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh nên có dấu hiệu bất thường.

Đáng chú ý, ngày xảy ra sự việc đại úy Bình từ xã Tân Phúc đến xã Suối Kiết cùng xe với người đang chấp hành án (hưởng án treo) và dân "xăm trổ" để giải quyết sự việc càng thêm bất thường.

Không chỉ có mặt tại địa điểm xô xát, đại úy Bình còn đến tận trụ sở Công an xã Suối Kiết chỉ tay về mặt bà Tâm và nói: "Có phải bà này không?". Trong khi đó, sự việc đang được các cán bộ có trách nhiệm của Công an xã Suối Kiết giải quyết, lấy lời khai những người liên quan.

Theo kết quả xác minh của Công an huyện Hàm Tân, hành động trên của đại úy Bình đã vi phạm quy tắc ứng xử người cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân. Công an huyện Hàm Tân sẽ xem xét xử lý theo quy định.

Bản thân đại úy Bình là công an khu vực, chịu trách nhiệm quản lý địa bàn nên biết rõ nhân thân người đi cùng mình. Đại úy Bình lại đi cùng người đàn ông trên đến địa bàn xã Suối Kiết không phải vì mục đích công vụ. Việc này đã tạo hình ảnh không tốt của người dân đối với lực lượng công an.

Tuy nhiên, Công an huyện Hàm Tân cho rằng đại úy Bình và người đàn ông trên đến hiện trường không tác động, không làm thay đổi bản chất vụ việc xô xát. Ngoài ra, không đủ cơ sở để chứng minh mối liên hệ thường xuyên giữa người đàn ông đang chấp hành án trên với đại úy Bình nên chưa đủ căn cứ xử lý kỷ luật về nội dung này.

Công an huyện Hàm Tân cho biết đã đề nghị Công an xã Tân Phúc họp rút kinh nghiệm đối với đại úy Bình, cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ xã hội để không tạo dư luận xấu, phát sinh phức tạp.

Ngoài các hành vi trên, bà Tâm còn tố cáo đại úy Bình lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp vào vụ xô xát, có dấu hiệu bao che, bảo kê, lũng đoạn thị trường cao su tại khu vực xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh. Chia sẻ thêm với Tuổi Trẻ Online, bà Tâm cho biết kể từ khi xảy ra vụ xô xát đó đến nay trải qua nhiều lần người lạ hâm dọa, "khủng bố" tin nhắn, không dám ra đường đi khám chữa bệnh… Theo Công an huyện Hàm Tân, những nội dung tố cáo trên không có cơ sở. Còn các vụ việc liên quan đến vụ xô xát đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận thụ lý.

