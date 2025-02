Đại tá Vũ Văn Tấn được bổ nhiệm làm Cục trưởng C06

Chiều 25-2, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an).

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long trao quyết định cho Đại tá Vũ Văn Tấn (bìa trái)

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng C06, giữ chức vụ Cục trưởng C06.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chúc mừng tập thể C06, chúc mừng Đại tá Vũ Văn Tấn trên cương vị, trọng trách mới tiếp tục cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Vũ Văn Tấn được đào tạo bài bản, trải qua các vị trí, đơn vị công tác đều thể hiện rõ bản lĩnh, trách nhiệm, sáng tạo, đột phá cùng cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị trong nhiệm vụ được phân công.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Vũ Văn Tấn cho biết sẽ cùng với cán bộ, chiến sĩ C06 tiếp tục phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong thời kỳ mới; xây dựng tập thể C06 đoàn kết; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đáp ứng tốt yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên cương vị công tác mới.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động