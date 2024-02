Đại tá Thân Văn Hải được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Thân Văn Hải giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Lan Hương.

Chiều 1/2, tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì lễ công bố quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Thân Văn Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo quyết định, Đại tá Thân Văn Hải nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 1/2.

Ngoài ra, tại buổi lễ, Bộ Công an thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Đinh Ngọc Khoa- Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học kỹ thuật hậu cần - Bộ Công an.

Chúc mừng Đại tá Thân Văn Hải và Đại tá Đinh Ngọc Khoa được tin tưởng giao phó nhiệm vụ mới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị trên cương vị mới, các cán bộ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Thứ trưởng đề nghị Đại tá Thân Văn Hải tiếp tục phát huy năng lực, cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Đại tá Thân Văn Hải (SN 1975) quê ở huyện Tân Yên (Bắc Giang). Trước khi được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Đại tá Thân Văn Hải từng là Phó trưởng Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang), Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.

