Đại tá, nguyên Giám đốc Cảnh sát PCCC, nguyên Phó Giám đốc Công an làm Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang trao Quyết định thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Bắc Ninh.

Ban Vận động thành lập Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu CAND tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.

Căn cứ vào các quy định của Trung ương, Bộ Công an và của tỉnh Bắc Ninh, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố tiến hành các bước chuẩn bị cho việc thành lập Hội Cựu CAND cấp tỉnh, cấp huyện.

Ngày 27/9/2023, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh có Quyết định số 1104/QĐ-CAT-PX01 công nhận Ban Vận động thành lập Hội Cựu CAND tỉnh gồm 17 đồng chí (Đại tá Nguyễn Văn Toan, nguyên Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh là Trưởng Ban Vận động).

Ngày 10/10/2023, Ban Vận động thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Bắc Ninh ra mắt; đồng thời tích cực tổ chức vận động, lấy ý kiến nguyện vọng của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ; đã có hơn 2.400 đồng chí đủ tiêu chuẩn hội viên ở các địa phương trong tỉnh.

Đến nay, 8/8 huyện, thị xã, thành phố tỉnh Bắc Ninh đã thành lập Ban Vận động. Ngày 8/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 2169/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Cựu CAND tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội Cựu CAND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban Chấp Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Bắc Ninh gồm 17 đồng chí

Hội Cựu CAND tỉnh Bắc Ninh hướng tới các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực, nhất là các hoạt động nghĩa tình, chăm lo, giúp đỡ hội viên nâng cao sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, phù hợp tôn chỉ, mục đích của Hội theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, giữ vững ANTT, tạo môi trường ổn định, phục vụ nhiệm vụ phát triển chung của tỉnh.

Đại hội bầu Ban Chấp Hội Cựu CAND tỉnh Bắc Ninh gồm 17 đồng chí. Đại tá Nguyễn Văn Toan, nguyên Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Bắc Ninh, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu CAND tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.

Quán triệt, tổ chức cho cán bộ, hội viên tích cực tham gia nhiệm vụ chính trị của địa phương

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đề nghị ngay sau Đại hội, Hội khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng và hoàn thiện Quy chế hoạt động; Công an tỉnh chủ động, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị, địa phương chỉ đạo, tham mưu, hướng dẫn thành lập tổ chức Hội ở các địa phương.

Triển khai tốt công tác vận động, tập hợp hội viên, từng bước nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của Hội; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tích cực tham gia tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Quán triệt, tổ chức cho cán bộ, hội viên tích cực tham gia nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động; thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động toàn khóa, hằng năm của Hội đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Nội dung, phương thức hoạt động của Hội chú trọng hướng về cơ sở, coi trọng chất lượng, hiệu quả hoạt động; các hội viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tâm huyết, phát huy kiến thức, tư duy, kinh nghiệm công tác, tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tạo động lực, truyền cảm hứng cho thế hệ sau trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Phát huy lối sống mẫu mực, là tấm gương sáng giáo dục con cháu, xây dựng lối sống văn hóa, các chuẩn mực đạo đức, văn minh và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích, là công dân tốt, đảng viên tốt tại cơ sở, nơi sinh sống, nơi công tác…góp phần cùng toàn lực lượng CAND hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng lực lượng Công an ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng văn hóa CAND và hình ảnh người chiến sĩ CAND với truyền thống tốt đẹp “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Nguồn tin: Báo Chính phủ