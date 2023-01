Đại tá Lê Văn Mót thôi làm trưởng công an TP Phú Quốc

Ngày 30/1, Công an tỉnh Kiên Giang công bố quyết định điều động thượng tá Mai Phương Nam (trưởng công an huyện Hòn Đất) giữ chức trưởng công an TP Phú Quốc thay đại tá Lê Văn Mót.

Đại tá Lê Văn Mót được Công an tỉnh Kiên Giang điều động về Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ, giữ chức vụ trưởng phòng.

Trước khi làm trưởng Công an TP Phú Quốc, thượng tá Mai Phương Nam từng giữ chức Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang. Tháng 6/2021, ông Nam được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức trưởng Công an huyện Hòn Đất đến nay.

Đối với đại tá Lê Văn Mót, trước khi về Phú Quốc làm trưởng công an vào tháng 12/2017, ông từng giữ chức trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an Kiên Giang.

Tác giả: Việt Tường

Nguồn tin: zingnews.vn