Đại tá Đinh Văn Nơi nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì

Ngày 24/12, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác và phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023.

Dự hội nghị có Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy. Tại hội nghị, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì của Chủ tịch nước.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì của Chủ tịch nước (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Trong năm 2022, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triển khai 4 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, qua đó làm giảm 0,7% tội phạm về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2021; tỷ lệ điều tra, khám phá chung đạt 85,7%, điều tra, khám phá án rất nghiêm trọng trở lên đạt 100%.

Công tác đấu tranh với tội phạm hoạt động theo băng, nhóm được triển khai bài bản, quyết liệt; triệt xóa, làm tan rã 70 nhóm, 177 đối tượng. Đặc biệt, đã triệt phá nhiều đường dây tội phạm đánh bạc qua mạng quy mô lớn với số tiền giao dịch hàng chục nghìn tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ninh đạt được trong năm 2022. Hoàn thành 100% chỉ tiêu của Bộ Công an giao, trong đó nhiều chỉ tiêu cao hơn bình quân chung cả nước.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu chỉ đạo (Ảnh: Công an cung cấp).

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, vận dụng thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và chương trình công tác của lãnh đạo Bộ về nhiệm vụ công tác công an năm 2023, phù hợp với tình hình của tỉnh...

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh biểu dương, ghi nhận những đóng góp tích cực, hiệu quả của tập thể lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ninh từ tỉnh đến cơ sở, cảm ơn tinh thần nỗ lực phấn đấu, hy sinh, những đóng góp to lớn cho sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá năm qua, Công an tỉnh Quảng Ninh có bước trưởng thành về mọi mặt, đặc biệt là sự phát triển của đội ngũ lãnh đạo công an tỉnh được lãnh đạo Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ các vị trí quan trọng. Công an tỉnh luôn giữ vững nội bộ đoàn kết, thống nhất, duy trì khí thế thi đua, chiến đấu cao độ, đạt được nhiều kết quả...

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Công an cung cấp).

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp thu ý kiến, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh ghi nhận, biểu dương lực lượng công an toàn tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2022. Đồng thời, yêu cầu công an các đơn vị, địa phương trong thời gian tới tiếp tục tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, thực hiện nghiêm quy chế, quy trình công tác, làm tốt công tác quản lý cán bộ chiến sĩ...

Trong thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán, yêu cầu lực lượng công an tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết, đặc biệt tập trung đấu tranh với các đường dây, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật liên quan sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển pháo trái phép.

Tác giả: Trần Thanh

Nguồn tin: Báo Dân trí