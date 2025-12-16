Dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội; đại diện Ban Công tác Nông dân, cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện Hội Nông dân các tỉnh bạn.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh qua các thời kỳ.

Quang cảnh đại hội

Các đại biểu dự đại hội

Trước đó, tại phiên thứ nhất, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh đã thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Các nội dung đều được đại biểu thảo luận dân chủ, biểu quyết thống nhất với tỷ lệ tán thành cao, bảo đảm đúng Điều lệ và các quy định của Hội Nông dân Việt Nam.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Viết Hùng phát biểu khai mạc đại hội

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào nông dân toàn tỉnh. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân giai đoạn 2023-2025, xác định phư­ơng hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 với quyết tâm: Xây dựng Hội vững mạnh, nông dân Nghệ An phát triển toàn diện thực sự là chủ thể của quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới với định hướng “ Nông nghiệp sạch, nông thôn xanh, nông dân số”.

Công tác Hội và phong trào nông dân đạt nhiều kết quả toàn diện

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Văn Phong trình bày Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X

Nhiệm kỳ 2023–2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là do tác động của dịch bệnh và thiên tai nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp, sự quan tâm sâu sắc của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, sự đoàn kết, nỗ lực của cán bộ, hội viên, nông dân, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Nghệ An tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực. Vị trí, vai trò, niềm tin và sự gắn bó của nông dân đối với tổ chức Hội được củng cố và tăng cường.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai đồng bộ, bám sát các chủ trương lớn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nội dung tuyên truyền tập trung vào chuyển đổi tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế – xã hội.

Các đại biểu dự đại hội

Công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được củng cố theo hướng tinh gọn, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở. Chất lượng sinh hoạt chi hội, tổ hội từng bước được nâng lên; mô hình chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp được quan tâm phát triển, từng bước phát huy hiệu quả trong tập hợp, đoàn kết nông dân theo ngành nghề, lĩnh vực sản xuất. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục lan tỏa sâu rộng. Bình quân mỗi năm có khoảng 260.000 hộ đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi; trên 140.000 hộ đạt danh hiệu các cấp.

Hai năm qua, toàn tỉnh thành lập được 19 chi hội nông dân nghề nghiệp, 161 tổ hội nông dân nghề nghiệp; kết nạp được 20.109 hội viên. Bình quân hàng năm, 75% chi hội sinh hoạt đủ kỳ, với trên 77% hội viên tham gia. Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chủ động ban hành các quyết định thành lập các tổ chức cơ sở hội, kịp thời chỉ định Ban chấp hành, Ban thường vụ, các chức danh chủ chốt của Hội nông dân cơ sở sau sáp nhập. Sớm ban hành hướng dẫn (tạm thời) hoạt động hội nông dân cấp xã theo mô hình mới. Toàn tỉnh hiện có 130 tổ chức cơ sở hội, với 3.585 chi hội, 466.969 hội viên.

Quỹ Hỗ trợ nông dân được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, ưu tiên hỗ trợ các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, kinh tế tập thể. Quỹ Hỗ trợ nông dân đã hỗ trợ xây dựng 363 mô hình phát triển sản xuất.

Các đại biểu thăm quan các gian hàng sản phẩm Ocop, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh

Vai trò của tổ chức Hội trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được khẳng định. Nhiều chương trình, kế hoạch do Hội triển khai mang lại hiệu quả rõ nét, tạo dấu ấn tốt và có đóng góp tích cực cho quá trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm góp phần xác định rõ trách nhiệm, quyền lợi của hội viên, nông dân trong quá trình thực hiện Chương trình. Các phong trào “Xây dựng hàng cây nông dân ơn Bác”; phong trào xây dựng “Vườn chuẩn nông thôn mới”, “Vườn mẫu nông dân”; phong trào xây dựng “Đường quê sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”; phong trào “Sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phế phẩm, phụ phẩm nông nghiệp”; Chương trình “Trồng cây chống sạt lở gắn cải tạo cảnh quan các dòng sông trên địa bàn” tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được những kết quả quan trọng, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, hội viên nông dân hưởng ứng tích cực.

Phát động và tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đề nghị các cấp Hội Nông dân tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn; thực hiện các phong trào thi đua phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Võ Thị Minh Sinh phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp quan trọng của Hội Nông dân tỉnh và giai cấp nông dân Nghệ An trong nhiệm kỳ qua, khẳng định nông dân tiếp tục là lực lượng trung tâm, giữ vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh đề nghị Hội Nông dân tỉnh cần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh khóa XI bằng chương trình hành động đồng bộ, rõ mục tiêu, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ nguồn lực, phù hợp với điều kiện từng vùng sinh thái của tỉnh, từ miền núi, trung du đến đồng bằng, ven biển. Hội phải thực sự trở thành lực lượng tổ chức, dẫn dắt và đồng hành để mỗi người nông dân Nghệ An ý thức đầy đủ vai trò “đa nhiệm” của mình, vừa bảo đảm an ninh lương thực, vừa phát triển kinh tế nông nghiệp hiện đại; vừa gìn giữ tài nguyên, môi trường; vừa bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa làng quê xứ Nghệ.

Là tỉnh số lượng đơn vị hành chính nông thôn nhiều, với 119 xã trên tổng số 130 xã, phường; có 85% dân số sống ở nông thôn; lao động nông nghiệp chiếm hơn 50% tổng số lao động toàn tỉnh, vì vậy, Hội Nông dân cần phát huy lợi thế từ chính đặc điểm dân cư và lao động của tỉnh. Cần tập trung cho nhiệm vụ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn, coi đây là “điểm then chốt của then chốt”. Đẩy mạnh đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng quản trị kinh tế hộ gia đình, kinh tế hợp tác; hướng dẫn nông dân chuyển từ tư duy sản xuất nhỏ sang tư duy kinh tế nông nghiệp, từ “làm nhiều” sang “làm thông minh, làm hiệu quả, làm bền vững”. Đồng thời, chú trọng hỗ trợ nông dân tiếp cận vốn, đất đai, khoa học - công nghệ và thị trường, tạo điều kiện để hình thành các vùng sản xuất tập trung, liên kết theo chuỗi giá trị. Chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những nông dân tiêu biểu, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới; hình thành đội ngũ “doanh nhân nông nghiệp”, “kỹ sư sinh thái” từ đất, nước, rừng, biển,... Đây là lực lượng nòng cốt lan tỏa tư duy sản xuất lớn, liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân phải tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, ý chí vươn lên của nông dân Nghệ An; phát động và tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới. Mỗi phong trào, mỗi mô hình phải thực sự đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, góp phần làm cho nông thôn Nghệ An không chỉ “giàu lên” về kinh tế, mà còn “đẹp hơn” về cảnh quan, “sâu hơn” về nghĩa tình, “bền hơn” về nếp sống văn hóa; thực sự trở thành không gian sống đáng tự hào, nơi hội tụ hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa khát vọng phát triển và gìn giữ văn hóa, giữ gìn “hồn quê”.

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng khắc nghiệt, biến đổi khí hậu ngày càng tác động mạnh mẽ toàn diện đến nông nghiệp, nông thôn và nông dân, tỉnh cần thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu; sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sinh thái, an toàn, thân thiện với môi trường. Hội Nông dân cần đi đầu vận động nông dân thay đổi tập quán sản xuất, giảm phát thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nước, rừng và biển; ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp; ứng dụng công nghệ cao từ khâu sản xuất, chăm sóc, thu hoạch đến tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ nông dân đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, quảng bá trực tuyến, từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu; mở rộng liên kết “bốn nhà”: Nhà nông, Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học. Đồng thời nhân rộng các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái, trải nghiệm, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Tiếp tục củng cố tổ chức Hội Nông dân các cấp theo hướng thực chất, vững mạnh, gần dân, sát cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ hỗ trợ để Hội thực sự trở thành “điểm tựa tin cậy” của nông dân. Hội cần chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống và sản xuất của hội viên; phát huy đầy đủ vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân. Tăng cường khả năng dự báo và tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, thỏa đáng những kiến nghị từ cơ sở, những đề xuất chính đáng của hội viên. Lan tỏa những tấm gương sáng, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả tại cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững ổn định nông thôn.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Nghệ An khóa XI, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tại Đại hội, 44 Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Nghệ An khóa XI, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã chính thức ra mắt. Đồng chí Nguyễn Viết Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa X tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An khóa XI, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2025–2030: – Kết nạp ít nhất 40.000 hội viên mới. – Thành lập 50 chi hội nông dân nghề nghiệp, 500 tổ hội nông dân nghề nghiệp. – 70% hội viên được trang bị kiến thức, kỹ năng số. – Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng trưởng bình quân từ 15%/năm trở lên. - Trong nhiệm kỳ, mỗi cơ sở tư vấn, hỗ trợ xây dựng ít nhất 2 mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao hoặc mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.Vận động, hỗ trợ thành lập ít nhất 25 hợp tác xã, 100 tổ hợp tác hoạt động hiệu quả. - Tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân bình quân từ 15% / năm trở lên, trong đó, nguồn vận động ngoài ngân sách chiếm ít nhất 20%...

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn