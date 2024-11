Đại gia Nguyễn Cao Trí sử dụng 2.700 tỷ đồng hưởng lợi trái phép vào những việc gì?

Như Báo CAND đã phản ánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành bản kết luận điều tra vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.

Trong vụ án này, bị can Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng) và bị can Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) cùng một số bị can khác đã tiếp tay cho đại gia Nguyễn Cao Trí (Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư và Giáo dục Văn Lang) hưởng lợi 2.700 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng trái pháp luật Dự án Đại Ninh cho Tập đoàn Novaland.

Sau khi thu về số tiền đặc biệt lớn trên, Nguyễn Cao Trí dùng một phần để hối lộ loạt quan chức từ Trung ương đến tỉnh Lâm Đồng. Tại tỉnh Lâm Đồng, Trí đưa 2,1 tỷ đồng cho bị can Trần Đức Quận, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; đưa 4,2 tỷ đồng cho bị can Trần Văn Hiệp, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; đưa cho Nguyễn Ngọc Ánh, khi đó là Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng 100 triệu đồng.

Nguyễn Cao Trí đã bị tuyên phạt 8 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" trong vụ án Trương Mỹ Lan.

Tại Văn phòng Chính phủ, Trí đưa cho bị can Mai Tiến Dũng, khi đó là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 200 triệu đồng. Ngoài ra, Trí còn hỗ trợ 380 triệu đồng tiền mua quà lưu niệm cho lễ kỷ niệm của Văn phòng Chính phủ. Đến nay, bị can Mai Tiến Dũng cùng gia đình đã nộp lại toàn bộ số tiền 580 triệu đồng đã nhận của Trí.

Quá trình tác động để thâu tóm Dự án Đại Ninh, Trí còn đưa tiền cho nhiều cán bộ khác tại Thanh tra Chính phủ. Trong đó, ông Trần Văn Minh (cố Phó Tổng Thanh tra Chính phủ) 10 tỷ đồng; bị can Lê Quốc Khanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2) 900 triệu đồng; bị can Hoàng Văn Xuân (Thanh tra viên Thanh tra Chính phủ) 130 triệu đồng...

Trở lại việc chuyển nhượng trái pháp luật Dự án Đại Ninh, sau khi thâu tóm dự án này xong, Nguyễn Cao Trí thống nhất bán cho Tập đoàn Novaland nên đã ký với Bùi Cao Nhật Quân (Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland) một thỏa thuận bảo mật thông tin với phí bảo mật 300 tỷ đồng.

Sau đó, ngày 12/8/2022, hai bên ký thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần, thống nhất nhận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh với tổng giá trị giao dịch hơn 2.700 tỷ đồng, chia làm nhiều giai đoạn thanh toán, giá trị thanh toán tăng giảm tùy thuộc vào kết quả điều chỉnh quy hoạch 1/500 đối với phần chuyển đổi quyền sử dụng đất ở.

Tiếp đến, Nguyễn Cao Trí cung cấp cho Tập đoàn Novaland các hợp đồng, thủ tục thể hiện việc Trí đã nhận chuyển nhượng xong cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Từ đó, Tập đoàn Novaland đã chuyển 2.700 tỷ đồng cho Nguyễn Cao Trí.

Cơ quan điều tra nhận thấy, Tập đoàn Novaland có trách nhiệm trong vụ án này nên số tiền 2.700 tỷ đồng mà Tập đoàn Novaland đã trả cho Nguyễn Cao Trí cần bị sung công quỹ Nhà nước.

Về số tiền 2.700 tỷ đồng sau khi nhận từ Tập đoàn Novaland, Nguyễn Cao Trí dùng chủ yếu để tái đầu tư, mua cổ phần, kinh doanh, trả nợ, cho vay hoặc thanh toán mua tài sản.

Cụ thể, Nguyễn Cao Trí chuyển 500 tỷ đồng cho Công ty Hospitality vay để mua cổ phần hệ thống nhà hàng tiệc cưới Đông Phương - Adora; cho Công ty Hospitality vay 300 tỷ đồng; cho Công ty cổ phần Gia Long Group vay 236 tỷ đồng; cho Công ty Capella vay 150 tỷ đồng; cho ông Nguyễn Cao Đức vay 420 tỷ đồng để góp tăng vốn điều lệ của Công ty Capella và mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Giấy Xuân Đức.

Nguyễn Cao Trí cũng chuyển 140 tỷ đồng Công ty Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang; cho Công ty cổ phần Capella Entertaiment vay 60 tỷ đồng để hoạt động kinh doanh; chuyển 75 tỷ đồng để đặt cọc và nhận chuyển nhượng các tài sản; thanh toán cho người từ Công ty Sài Gòn Silicon 200 tỷ đồng; thanh toán cho bà Trần Như Chi Lai (Công ty Nội thất Chi Lai) 50 tỷ đồng; thanh toán cho người từ Công ty ROS 40 tỷ đồng...

Trước khi cơ quan điều tra ban hành kết luận điều tra đề nghị Viện KSND tối cao truy tố Nguyễn Cao Trí trong vụ án này về tội “Đưa hối lộ”, Nguyễn Cao Trí đã bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 8 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" trong vụ án Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân