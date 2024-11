Đại gia Nguyễn Cao Trí đã mua chuộc hai cựu quan chức đứng đầu tỉnh Lâm Đồng như thế nào?

Pháp luật

Như Báo CAND đã phản ánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành bản kết luận điều tra vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Trong vụ án này, bị can Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng) và bị can Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) cùng một số bị can khác đã tiếp tay cho đại gia Nguyễn Cao Trí (Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh) hưởng lợi trái pháp luật 2.700 tỷ đồng.