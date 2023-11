"Đại gia" mua dâm 6000 USD, phạt 5 triệu đồng không đủ răn đe!

Mới đây, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can Huỳnh Thanh Thuận (SN 1990) chuyên gia trang điểm, chuyên gia tư vấn về phong cách cá nhân (stylist) về tội “môi giới mại dâm”. Cùng tội danh này, 2 bị can khác bị khởi tố là Phạm Đỗ Nhật Duy (SN 1985,TPHCM) và Lê Thị Thu Thảo (SN 1985, Kiên Giang).

Cả 3 bị can bị khởi tố liên quan đường dây môi giới mại dâm "sextour" với giá lên đến hàng nghìn USD. Gái bán dâm là các người mẫu, ca sĩ, hot girl tiktoker...nổi tiếng. Trong đó, Huỳnh Thanh Thuận là đối tượng cầm đầu.

Đường dây môi giới trên bị triệt phá khi cảnh sát kiểm tra hành chính một khu nghỉ dưỡng cao cấp thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Trong đó người bán dâm là V.T.T.T (người mẫu, hot girl tiktoker); H.P.T.H (người mẫu, hot Facebooker) và L.H.P (người mẫu, hoa khôi ngành làm đẹp Châu Á). Cảnh sát cũng ngăn chặn 1 cặp nam nữ chuẩn bị xuất cảnh đi Singgapore mua bán dâm với hình thức du lịch nước ngoài, người bán dâm được xác định là T.T.L (ca sĩ).

Các gái bán dâm tại cơ quan công an.

Theo lời khai, 3 bị can đã hoạt động môi giới mại dâm từ đầu năm 2023, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Ngày 24/10,Thuận đã giới thiệu T.T.L, L.H.P, H.P.T.H là các người mẫu, hoa khôi, ca sỹ bán dâm với mức giá từ 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng/tour trong nước (2 ngày) và 6.000 USD đối với tour nước ngoài (2 ngày).

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, câu chuyện Á khôi, hoa khôi người mẫu, ca sỹ, tiếp viên hàng không, những người nổi tiếng ở Việt Nam bán dâm giá cao không còn là chuyện lạ mà còn trở nên phổ biến.

Thời gian qua, Cục Cảnh sát hình sự đã xác lập, đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án môi giới mại dâm, gái bán dâm là các thí sinh tham gia các cuộc thi hoa hậu, siêu mẫu, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng...Nghi phạm môi giới mại dâm thường là những người liên quan trực tiếp đến giới showbiz như bầu show, quản lý, chuyên gia trang điểm, chuyên gia tư vấn về phong cách cá nhân.

Dưới góc độ pháp lý, hành vi mua, bán dâm chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 24, 25 Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Vì vậy, nhiều người không ngần ngại mua dâm, bán dâm. Bởi mua, bán dâm nhiều lần thì mức xử phạt cũng không quá 5.000.000 đồng.

“Như trong vụ việc trên, người mua dâm bỏ ra từ 60 đến 100 triệu đồng, thậm chí 6 nghìn USD để mua dâm, gái bán dâm cũng nhận về số tiền không nhỏ thì số tiền bị xử phạt lại rất nhỏ”, luật sư Cường nêu ý kiến.

Pháp luật quy định chỉ có hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi và cố ý lây truyền HIV cho người khác thông qua hành vi mua bán dâm mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong khi đó, đối với hành vi mua dâm và bán dâm giữa những người đã thành niên, dù thực hiện bao nhiêu lần chăng nữa thì mức xử phạt không quá 5.000.000 đồng. Do đó, tình hình tội phạm về môi giới mại dâm đang diễn biến rất phức tạp trong giai đoạn hiện nay.

Nếu như trước đây người bán dâm thường là các cô gái nhà nghèo, bị lừa bán vào động mại dâm, bị ép buộc bán dâm hoặc những cô gái có hoàn cảnh éo le, ngày nay nhiều người có học thức, có nhan sắc, thậm chí nổi tiếng tham gia vào các đường dây mua bán dâm giá cao.

Thuận, Duy và Thảo tại cơ quan Công an.

Bởi vậy, ngoài việc xử lý các đối tượng môi giới mại dâm, chứa mại dâm bằng chế tài hình sự, cần phải tăng cường các giải pháp phòng ngừa, các biện pháp hành chính và có thể tăng mức chế tài để xử lý đối với những người mua dâm, những người bán dâm.

Với gái bán dâm là sinh viên, tiếp viên hàng không, ca sĩ, người mẫu, người đẹp hoặc những người có sức ảnh hưởng trong xã hội, cần phải siết chặt cơ chế quản lý, văn hóa ứng xử để xử lý nghiêm hành vi bán dâm.

Đối với những người mua dâm cũng cần nghiên cứu là có công khai danh tính của họ hay không, mức độ công khai danh tính đến đâu để tăng tính răn đe, phòng ngừa đối với hành vi mua dâm.

Ngoài ra, đối với những người bỏ số tiền trả trăm triệu, ngàn USD ra mua dâm dễ dàng như thế thì cũng cần làm rõ nhóm đối tượng nào trong xã hội, số tiền mua dâm đó lấy từ đâu ra mà chi tiêu hoang phí như vậy?

Ngoài việc phát hiện xử lý các đối tượng môi giới mại dâm bằng chế tài hình sự, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ danh tính của người mua dâm, người bán dâm để kiến nghị với các cơ quan chức năng có những giải pháp phòng ngừa, có thể phát hiện ra những hành vi vi phạm khác. Đồng thời, làm rõ nguyên nhân điều kiện của hành vi vi phạm. Khi loại bỏ được nguyên nhân điều kiện của hành vi mua bán dâm mới không chế, giảm bớt được hoạt động mua bán dâm trên thực tế.

Đối với cán bộ, đảng viên mà thực hiện hành vi mua dâm là vi phạm điều lệ Đảng, vi phạm nội quy quy chế, đạo đức nghề nghiệp nên cơ quan điều tra cũng có thể thông báo cho cơ quan, cho tổ chức Đảng về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ đảng viên liên quan đến tệ nạn xã hội để có những biện pháp giáo dục, xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với gái bán dâm, cũng cần phân loại các nhóm đối tượng có thể trở thành gái bán dâm, từ đó loại bỏ các nguyên nhân điều kiện để những người này tự biến mình thành gái bán dâm, phải xây dựng cơ chế để họ phải lựa chọn giữa "tiền bẩn" và danh dự, nhân phẩm để họ không dễ dàng đánh đổi uy tín sự nghiệp để đến với lối sống sa đọa, truỵ lạc, để họ giữ mình hơn, sống có kỷ luật hơn và biết chấp hành pháp luật.

