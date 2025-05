'Đại gia' bảo hiểm lãnh phạt do chây ì bồi thường

“Ăn chặn” tiền bồi thường bảo hiểm xe Bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới được xem là “mỏ vàng” của các doanh nghiệp khối phi nhân thọ, nhờ nguồn thu lớn và nhiều bất cập trong bồi thường vẫn tồn tại. Thay vì được bảo vệ quyền lợi, nhiều khách hàng phải đối mặt thủ tục rườm rà, thậm chí bị cắt xén tiền bồi thường. Không chỉ riêng khách hàng ở Bảo hiểm VNI (tên mới DBV), theo kết luận từ Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tình trạng “ăn chặn” tiền bồi thường cũng diễn ra ở Công ty Bảo hiểm Liên Hiệp (góp vốn bởi Bảo hiểm Bảo Minh - Việt Nam, Sompo Japan - Nhật Bản và KB Insurance - Hàn Quốc). Kết luận thanh tra được công bố vào năm 2025 chỉ ra nhiều sai phạm ở giai đoạn 2023 của Bảo hiểm Liên Hiệp. Cụ thể, doanh nghiệp bị phát hiện đã tự ý giảm số tiền bồi thường thiệt hại cho khách hàng, trái quy định pháp luật. Nổi bật có trường hợp gặp tai nạn giao thông và yêu cầu bồi thường, nhưng công ty chỉ chi trả khoảng 20 triệu đồng, thấp hơn một nửa so với quy định, với lý do khách “va chạm với bên thứ ba, không có hồ sơ công an”. Có hồ sơ khác, công ty đưa ra lý do khấu hao tài sản, tự tiện trừ 15% tiền bồi thường cho khách hàng. Trong nhiều trường hợp công ty còn viện cớ “cắn” bớt tiền bồi thường, hoặc có khi còn không thèm nêu bất kỳ lý do nào, khách âm thầm chịu thiệt.