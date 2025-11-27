Đại biểu đề nghị cấm tuyệt đối kinh doanh bóng cười

Đại biểu Phạm Trọng Nhân (TP.HCM) - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 27-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi). Phát biểu thảo luận, một số đại biểu quan tâm đến danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại điều 6 của dự luật.

Khẩn thiết kiến nghị bổ sung "bóng cười - khí N2O dùng cho mục đích giải trí" và "các chất hướng thần mới" vào điều 6

Đại biểu Phạm Trọng Nhân chia sẻ dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) không chỉ là đạo luật mở đường cho các nguồn lực phát triển kinh tế, mà còn là cánh cửa đầu tiên bảo vệ sự an toàn của cộng đồng.

Theo ông Nhân, điều 6 danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh chính trong dự luật là vòng gác đầu tiên của hệ thống pháp luật, nơi xác lập những giới hạn đỏ mà không có bất kỳ chủ thể nào được phép vượt qua.

"Chúng ta vừa chứng kiến bài học từ thuốc lá điện tử, một sản phẩm bị xem nhẹ, bị đưa ra rồi đưa vào lại dự thảo. Và khi thông tin chưa đầy đủ, nguy cơ có thể bị giản lược khỏi bàn nghị sự.

Khí cười N2O và các chất hướng thần mới đang đi đúng con đường hủy hoại sức khỏe đó, nhưng với tốc độ nhanh hơn và hậu quả nặng nề hơn", ông Nhân nói và khẩn thiết kiến nghị Quốc hội bổ sung bóng cười - khí N2O dùng cho mục đích giải trí và "các chất hướng thần mới" vào điều 6.

"Đây không chỉ là câu chuyện y tế hay của vài nhóm đối tượng, mà mâu thuẫn là ở chỗ một sản phẩm đã được y tế cảnh báo, công an truy quét, báo chí lên tiếng nhưng lại nằm ngoài vòng pháp luật mà cụ thể ở các điều khoản cấm đầu tư kinh doanh", ông Nhân nêu.

Theo đại biểu, hiện chưa có thống kê quốc gia chính thức về tỉ lệ người sử dụng bóng cười. Nhưng không có dữ liệu không phải vì bóng cười vô hại, mà vì nó hoạt động hoàn toàn ngoài vùng kiểm soát của nhà nước.

Đó là một thị trường "5 không": không giấy phép; không tiêu chuẩn chất lượng; không kiểm định độc tính; không truy xuất nguồn gốc; không báo cáo y tế định kỳ.

"Một thị trường vận hành hoàn toàn trong vùng xám, không dữ liệu, không điểm bám pháp lý là thị trường đã tuyên bố nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nước. Không phải chúng ta không quản lý được mà là thị trường đó không thể quản lý. Giải pháp duy nhất là đóng cửa nó ngay tại điều 6", ông Nhân nêu.

Ông nói thêm: "Nếu chúng ta không đóng lại "điểm mù pháp lý" này ngay hôm nay, ngày mai chắc chắn sẽ khủng hoảng. Những quả bóng cười tưởng chừng vô hại không che được bản chất thực sự của N2O: gây nghiện mạnh, phá hủy thần kinh, tủy sống và để lại di chứng suốt đời".

Đại biểu phân tích hàng loạt tác hại của bóng cười, từ đó đề nghị vổ sung bóng cười, khí N2O dùng cho mục đích giải trí và các chất hướng thần mới vào điều 6 theo hướng cấm tuyệt đối.

Giao Chính phủ xây dựng tiêu chí nhận diện các chất hướng thần mới để cập nhật kịp thời. Đồng thời rà soát toàn bộ khí công nghiệp và khí thực phẩm để ngăn chặn việc lợi dụng võ bọc thương mại.

Đề nghị cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử

Đại biểu Nguyễn Anh Trí - Ảnh: GIA HÂN

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) cho biết trong các ngành nghề cấm quy định ở dự luật đã bổ sung cấm cả kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Theo ông Trí, viết như vậy là hay, nhưng chưa đủ và chưa đúng với tinh thần của Nghị quyết 173 của Quốc hội. Do vậy ông đề nghị viết cụ thể, toàn diện hơn: "Cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện có tác hại cho sức khỏe con người".

Đại biểu đặt vấn đề: "Nếu chỉ cấm kinh doanh, nhưng người ta đầu tư để sản xuất, để làm kho chứa, để vận chuyển… thì sao? Và các loại khí, chất gây nghiện mà gây tác hại cho sức khỏe con người cũng phải bị cấm, trước hết phải cấm ngay khí N2O cho mục đích giải trí".

Ông Trí cũng đề nghị Chính phủ sớm có nghị định đưa ra các chế tài để xử phạt các hành vi cấm trong Nghị quyết 173 của Quốc hội.

Cùng với đó, Quốc hội sớm đưa vào chương trình để sửa đổi Luật Phòng chống tác hại thuốc lá nhằm đưa các nội dung cấm trong Nghị quyết 173 vào văn bản luật cho thật đầy đủ và hiệu quả.

Giải thích về đề xuất, ông Trí cho hay tình hình mua bán, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang diễn biến hết sức nghiêm trọng. Việc sử dụng khí N2O để giải trí đang bùng nổ ở Việt Nam.

"Cuộc chiến để đẩy lùi, ngăn chặn những loại sản phẩm độc hại, nhưng dưới bộ mặt tiện dụng, thơm và giảm hại đó chắc chắn đang còn rất cam go", ông Trí nói.

