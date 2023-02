Đã xác định nguyên nhân vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai khiến 1 người tử vong

Đến 15 giờ chiều 5/2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cảng vụ Đồng Nai và Công an TP. Thủ Đức bước đầu xác định được nạn nhân tử vong và nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn lật thuyền trên sông Đồng Nai.

Sà lan bị lật khiến 12 người rơi sông

Cụ thể, cơ quan chức năng xác định, lúc 8 giờ 50 phút cùng ngày, thuyền chở khách ký hiệu ĐN 0228 do Thuyền trưởng Nguyễn Trường Chinh (28 tuổi), ngụ phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa điều khiển, chở theo 12 người từ hướng chùa Phước Long (người dân địa phương còn gọi là chùa Châu Đốc 3), thuộc địa bàn Cù lao Ba Sang, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh đến bến đò Xưa, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa để trả khách.

Lực lượng chức năng thực hiện cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ lật thuyền

Khi thuyền tới Km 31+600 trên sông Đồng Nai thì xảy ra va chạm với sà lan chở container số đăng lý VL 15108 do thuyền trưởng Trần Thanh Tâm (50 tuổi), ngụ TP. Cần Thơ điều khiển, đi từ hạ nguồn lên Cảng Đồng Nai giao hàng.

Sau cú va chạm mạnh thuyền ĐN0288 lật úp khiến toàn bộ khách rơi xuống sông. Lúc này, lái thuyền Chinh cùng phụ lái cố gắng đẩy những người trong thuyền ra bên ngoài. Trong đó, có một nạn nhân Nguyễn Thị Hương, quê tỉnh Thanh Hóa, ngụ phường An Bình, TP. Biên Hòa bị vướng vào nơi chứa áo phao và ôm vào cột sắt trên thuyền nên không cứu được, khiến nạn nhân tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát đường thủy, Cảnh sát cứu hộ cứu nạn, Công an TP. Biên Hòa phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng, Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh, Cảnh sát giao thông đường thủy Công an TP. Hồ Chí Minh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết phương tiện, tổ chức cứu hộ, đưa 13 người, gồm 11 hành khách, lái thuyền và phụ thuyền lên bờ an toàn.

Chiều cùng ngày, làm việc với cơ quan chức năng, thuyền trưởng sà lan VL 15108 Trần Thanh Tâm cho biết, sà lan vừa rời bến khoảng 100m hướng về Cảng Đồng Nai nhận hàng thì chiếc thuyền ĐN 0288 cắt ngang mũi, khiến thuyền bị lật úp dẫn tới hành khách trên thuyền rơi xuống sông. Anh Tâm đã nhanh chóng lùi sà lan ra khỏi khu vực trên và phụ giúp cứu người.

Tác giả: Kiến Thiết

Nguồn tin: congthuong.vn