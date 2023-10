Đà Nẵng sơ tán gần 5.400 người dân do mưa lũ

Lực lượng công an, quân đội sơ tán dân vùng ngập lụt. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Tối 14/10, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng đã có báo cáo về công tác triển khai công tác ứng phó với mưa lớn, lũ, sạt lở đất trên địa bàn.

Theo báo cáo, toàn TP Đà Nẵng đã nhiều điểm ngập lụt. Cụ thể, quận Hải Châu có 12 phường có khu vực bị ngập, ngập sâu nhất tại đường Trưng Nữ Vương: K634, K640, K654 khoảng 1,2m.

Quận Thanh Khê 10 phường có khu vực bị ngập. Ngập nặng nhất tại khu vực Khe Cạn, Thanh Khê Tây với mức nước từ 1m -1,5m.

Đặc biệt, quận Liên Chiểu có 6 phường ngập. Có 29 vị trí ngập từ 1m trở lên và 3 vị trí ngập ngập từ 2m trở lên. Ngập lớn nhất tại khu Đa Phước 6, Ngã 3 cơ khí, Hòa Khánh Bắc; Khu vực Mẹ Suốt, Đà Sơn, Hòa Khánh Nam.

Ngoài ra, quận Cẩm Lệ cũng 5 phường có khu vực bị ngập từ 50cm đến 1m, có nơi ngập trên 1m.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã điều động 433 cán bộ/chiến sỹ ứng trực tại các địa bàn trọng điểm về ngập lụt. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng đã điều động 200 lượt cán bộ/chiến sỹ hỗ trợ công tác khắc phục tại khu vực biên giới biển và các điểm sạt lở đường khu vực đèo Hải Vân.

Khu vực đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) ngập sâu nhất. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Công an thành phố huy động 100% quân số ứng trực hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ. Cụ thể, tiểu đoàn cảnh sát cơ động với hơn 200 cán bộ chiến sĩ đã triển khai hỗ trợ giúp dân sơ tán di dời tài sản tại khu vực đường Mẹ Suốt, Hoàng Văn Thái

Theo báo cáo, tính tới 15h ngày 14/10, thành phố đã sơ tán 5.369 người. Quận Liên Chiểu sơ tán cao nhất là 4.726 người.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, tổng lượng mưa từ 13h ngày 13/10 đến 13h ngày 14/10 tại TP Đà Nẵng phổ biến 300 - 500mm, một số nơi cao hơn như: Hoà Phú 569.2mm, Hồ Hóc Khế 559.4mm, Hoà Khê 536.8mm.

Dự báo mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, mưa rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa phổ biến 200 - 400mm, có nơi trên 500mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 4.

Tác giả: Hoàng Vinh



Nguồn tin: giaoducthoidai.vn