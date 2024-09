Đà Nẵng khống chế đám cháy bãi rác và phế liệu

Lúc 14h20 phút chiều nay (7/9), một bãi rác, phế liệu ở đường Nguyễn Tường Phổ, thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng bất ngờ bốc cháy. Phát hiện cháy, người dân xung quanh nỗ lực dập lửa nhưng bất thành nên đã gọi điện báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận Thanh Khê, Liên Chiểu tại hiện trường

Nhận thông tin, 5 xe chữa cháy với 35 cán bộ, chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an quận Thanh Khê, Liên Chiểu và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố Đà Nẵng có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Đây là bãi rác, phế liệu

Gần 16h chiều, đám cháy đã được khống chế. Đám cháy không có thiệt hại về người. Diện tích đám cháy khoảng 150 m2, trong đó chỉ có rác, phế liệu.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: Thành Long

Nguồn tin: Báo VOV