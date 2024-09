Thanh Hóa: Cháy lớn tại công ty giày thể thao xuất khẩu, nhiều công nhân hoảng loạn

Chiều ngày 6/9/2024, lãnh đạo UBND thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà xe thuộc một công ty giày thể thao xuất khẩu.

Vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực nhà xe của Công ty TNHH Công nghệ Thể thao Victory. (Ảnh người dân cung cấp)



Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 6/9, tại khu vực nhà để xe của Công ty TNHH Công nghệ Thể thao Victory, có địa chỉ tại khu phố Xuân Tâm, thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân.

Đám cháy dần lan rộng do lượng xe nhiều và đã lan ra toàn bộ nhà để xe, khói đen bốc lên cuồn cuộn, đen xì cả một góc trời. Đến khoảng hơn 17 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế.

Theo vị lãnh đạo thị trấn Sao Vàng, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên chưa thống kê được số lượng xe bị cháy.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Your browser does not support the video tag.

VIDEO: Cháy lớn tại tại công ty giày thể thao xuất khẩu (Video do người dân cung cấp)

Tác giả: Quốc Huy

Nguồn tin: Báo Công Thương