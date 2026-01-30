Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh bị đề nghị từ 15 đến 17 năm tù

Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh) từ 15 đến 17 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Bị cáo Lộc nhận hối lộ nhiều nhất (hơn 47 tỷ đồng) trong số 18 bị cáo bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Ở nhóm bị cáo bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, Viện kiểm sát đề nghị bị cáo Thân Đức Lại (cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang) bị đề nghị từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù; bị cáo Trương Thị Thu Hương (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên) từ 12 đến 13 năm tù; bị cáo Võ Thị Kim Loan (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre) từ 5 đến 6 năm tù...

Bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Dược Sơn Lâm) bị đề nghị từ 7 đến 8 năm tù về tội “Đưa hối lộ” và từ 8 đến 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt cả hai tội danh từ 15 đến 17 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Y dược LanQ) bị đề nghị từ 17 đến 19 năm tù cùng về hai tội “Đưa hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Viện kiểm sát đánh giá, số tiền bị cáo Cách chi “hoa hồng” cho các bị cáo là cựu lãnh đạo bệnh viện, cơ sở y tế đều trích từ lợi nhuận công ty. Các bị cáo không nâng giá thuốc, không làm tăng chi phí tiền thuốc của người bệnh, giá thuốc đều được tính theo khung giá chung của Sở Y tế các tỉnh.

“Dù khung hình phạt cao nhất của tội nhận hối lộ là tù chung thân, nhưng Viện kiểm sát đã áp dụng quy định mới cùng nguyên tắc có lợi cho các bị cáo nên mức phạt đề nghị đều nhẹ hơn khung này”, đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh.

Viện kiểm sát cũng ghi nhận nhiều bị cáo là lương y, dược sĩ, bác sĩ công tác lâu năm trong lĩnh vực y học cổ truyền, có cống hiến. Hiện nhiều người đã nghỉ hưu, sức khỏe sa sút, không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội, một số là nhân viên, làm theo chỉ đạo cấp trên và không được hưởng lợi.

Các bị cáo đều thành khẩn, nộp lại toàn bộ hoặc phần lớn tiền hưởng lợi. Nhiều bị cáo đã sử dụng tiền này chi cho việc chung tập thể nhưng không có chứng từ nên không có căn cứ xem xét. Tuy nhiên việc này đã được một số cá nhân và tập thể xác nhận, do đó Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử cân nhắc khi lượng hình.

Qua vụ án, Viện kiểm sát cũng kiến nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố và các Sở Y tế tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực cung ứng thuốc chữa bệnh theo Bảo hiểm Y tế để bảo đảm quyền lợi cho người dân tham gia bảo hiểm y tế, hạn chế tình trạng gây khó khăn, sách nhiễu đơn vị cung ứng thuốc.

23 bị cáo trong vụ án liên quan hai nhóm sai phạm gồm: gian lận hóa đơn, nguồn gốc thuốc để trục lợi tiền thanh toán bảo hiểm xã hội và đưa hối lộ, nhận hối lộ để tuồn thuốc vào nhiều bệnh viện, cơ sở y tế.

Ở nhóm sai phạm thứ nhất, Viện kiểm sát xác định, bị cáo Nguyễn Văn Quyền đã thông đồng để công ty của bị cáo Phạm Văn Cách trúng thầu cung cấp thuốc.

Giá thuốc sau đó được hai bị váo Quyền và Cách nâng khống, dùng thuốc khác dán đè nhãn của Công ty Dược Sơn Lâm bán trong quá trình điều trị cho bệnh nhân tại các bệnh viện. Công ty Y dược LanQ sau đó được Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Giang thanh toán 40 tỷ đồng. Trong đó, 18 tỷ đồng được xác định là tiền trục lợi trái phép từ hành vi lừa đảo.

Trong quá trình này, bị cáo Thân Đức Lại được Công ty Y dược LanQ hối lộ 700 triệu đồng để được ứng tiền, thanh toán tiền thuốc nhanh dù công ty này chưa đủ giấy tờ hợp lệ.

Ở nhóm sai phạm thứ hai, liên quan bị cáo Phạm Văn Cách và quá trình đưa hối lộ 71 tỷ đồng cho các cựu lãnh đạo 13 bệnh viện, cơ sở y tế để được bán thuốc, dược liệu.

Bị cáo Cách khai, việc đưa tiền nhằm tránh bị gây khó khăn. Tiền được chuyển khoản hoặc đưa thẳng tiền mặt, trực tiếp cho các cựu lãnh đạo bệnh viện hoặc tài khoản của người quen, tùy nhu cầu.

Trong đó, bị cáo Trương Thị Thu Hương yêu cầu công ty dược chuyển vào tài khoản em gái và ghi nội dung chuyển khoản là “cọc mua đất”. Còn bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc bảo trợ lý đến khách sạn đến lấy tiền của công ty dược. Bị cáo Lộc bị cáo buộc nhận 47 tỷ đồng, dùng ám hiệu mỗi lần đưa hối lộ và nhận hối lộ thành công.

Mức án đề nghị đối với 23 bị cáo:

Tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”

Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ) từ 17 - 19 năm tù.

Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) từ 15 - 17 năm tù.

Lê Văn Tình (cựu Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) từ 7- 9 năm tù.

Tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Nguyễn Thúy Kim (cựu Kế toán trưởng Công ty cổ phần Y dược LanQ) từ 3 – 4 năm tù.

Tội “Nhận hối lộ”

Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh) từ 15 – 17 năm tù.

Phạm Văn Chuân (cựu nhân viên Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh) từ 3 – 4 năm tù.

Trương Thị Thu Hương (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên) từ 12 – 13 năm tù.

Đinh Thị Mộng Thanh (cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh) từ 8 – 9 năm tù.

Cao Hữu Lạng (cựu Trưởng phòng nghiệp vụ Sở Y tế Tây Ninh) từ 24 – 30 tháng tù.

Nguyễn Thị Hiệu (cựu Trưởng phòng tài chính kế toán, Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh) từ 5- 6 năm tù.

Nguyễn Văn Trung (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc, Lâm Đồng) từ 24 – 30 tháng tù.

Nguyễn Duy Thanh (cựu Phó trưởng Khoa dược, Trung tâm y tế Mỹ Hào, Hưng Yên) từ 4 năm 6 tháng tù đến 5 năm 6 tháng tù.

Võ Hùng Mạnh (cựu Trưởng khoa dược - vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Định) từ 24 – 30 tháng tù.

Lê Phước Nin (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Định) từ 24 – 30 tháng tù.

Võ Thị Kim Loan (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bến Tre) từ 5 – 6 năm tù.

Vũ Thị Ngát (cựu giám đốc Trung tâm Y tế Khoái Châu, Hưng Yên) từ 30 – 36 tháng tù.

Nguyễn Thị Thúy Bình (cựu Phó trưởng phòng tổ chức hành chính tài chính, kiêm Kế toán trưởng Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) từ 24 – 30 tháng tù.

Nguyễn Văn Trịnh (cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch, tỉnh Lâm Đồng) từ 5 – 6 năm tù.

Huỳnh Tiến Dũng (cựu Phụ trách Khoa dược, Bệnh viện Y dược cổ truyền phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum) từ 24 – 30 tháng tù.

Quách Thị Lịch (cựu Trưởng phòng tài chính kế toán, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Hưng Yên) từ 24 – 30 tháng tù.

Vũ Đức Thắng (cựu Trưởng khoa Dược, Trung tâm y tế huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) từ 24 – 30 tháng tù.

Thân Đức Lại (cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang) từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù.

Tội Đưa hối lộ:

Tống Viết Phải (cựu Tổng Giám đốc Công ty Dược thiết bị y tế Đà Nẵng) từ 3 – 4 năm tù.

