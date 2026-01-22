Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo bị tuyên phạt 23 năm tù

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, ngày 21/1, Tòa án Trung ương Seoul đã tuyên phạt cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo 23 năm tù giam vì hành vi “tiếp tay” cho cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban hành thiết quân luật đêm 3/12/2024.

Cụ thể, Thẩm phán Lee Jin Gwan kết luận ông Han Duck Soo đã “xem nhẹ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trên cương vị Thủ tướng cho đến phút cuối cùng.”

Trước đó, nhóm công tố đặc biệt do ông Cho Eun Suk đứng đầu đề nghị mức án 15 năm tù đối với ông Han Duck Soo, với các cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho người đứng đầu cuộc nổi loạn; tạo và sử dụng tài liệu giả mạo; vi phạm Đạo luật quản lý hồ sơ liên quan đến văn phòng Tổng thống; và khai man.

Như vậy, ông Han Duck Soo bị nhận mức án cao hơn 8 năm so với đề nghị của nhóm công tố và bản án có hiệu lực ngay sau khi được công bố.

Theo Thẩm phán Lee Jin Gwan, thiết quân luật do cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố tháng 12/2024 có “mục đích lật đổ trật tự hiến định” và cấu thành hành vi nổi loạn.

Quyết định này của ông Yoon đã dẫn đến việc triển khai binh sĩ có vũ trang tới Tòa nhà Quốc hội và Ủy ban Bầu cử Quốc gia để ngăn các nghị sĩ bỏ phiếu phủ quyết. Sau đó, ông Yoon bị luận tội và bị Tòa án Hiến pháp phế truất vào tháng 4 năm ngoái, dẫn tới cuộc bầu cử bổ sung 2 tháng sau đó.

Sau khi ông Yoon bị phế truất, ông Han Duck Soo khi đó trên cương vị Thủ tướng đã đảm nhiệm thêm vai trò quyền Tổng thống và từng được xem là ứng viên nặng ký cho cuộc bầu cử đột xuất.

Ông Han từ chức Thủ tướng vào tháng 5 để theo đuổi tham vọng tranh cử tổng thống, song chiến dịch của ông nhanh chóng bị sụp đổ khi đảng Quyền lực quốc dân (PPP) cầm quyền từ chối đề cử ông làm ứng viên chính thức./.

Tác giả: Thùy Liên

Nguồn tin: vietnamplus.vn