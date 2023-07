Cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng bật khóc, xin có cơ hội được trở về nhà

Chiều ngày 18/7, ngày làm việc thứ 6 của phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “chuyến bay giải cứu”, các luật sư tiếp tục tiến hành bào chữa cho hành vi của phạm tội của các bị cáo.

Sau phần bào chữa của luật sư, bị cáo Tô Anh Dũng – cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã trực tiếp nêu thêm một số vấn đề để tự bào chữa cho bản thân. Ông Dũng bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 12 - 13 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, theo quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ Luật Hình sự.

Theo đó, bị cáo này tiếp tục thừa nhận hành vi phạm tội như trong nội dung cáo trạng và các lời khai nhận trước đó.

Tuy nhiên bị cáo xin HĐXX lưu tâm các yếu tố liên quan bối cảnh phạm tội, những nỗ lực của bị cáo trong quá trình công tác.

Bị cáo cho biết với nhiệm vụ được giao tham gia thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chông dịch bệnh, thành viên Tổ Công tác 4 Bộ/ 5 Bộ, nhận thức được trách nhiệm nặng nề của mình, bị cáo đã cùng thành viên Ban chỉ đạo, Tổ ông tác, Bộ Ngoại giao nỗ lực, cố gắng để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, ngăn chặn dịch bệnh, bảo hộ công dân.

“Trong quá trình làm việc, bị cáo đã thường xuyên nhắc nhở anh em Cục Lãnh sự phải đảm bảo các công văn tờ trình công khai, không có bất kỳ khuất tất nào, nhắc nhở anh em phải làm việc tận tụy, không được gây khó khăn cản trở đối với các doanh nghiệp”, cựu Thứ trưởng phân trần.

Video bị cáo Tô Anh Dũng tự bào chữa trước tòa:

Giống như nhiều lần khai nhận trước đó, ông Tô Anh Dũng cho rằng mình nhận tiền vì nể nang, cũng như nghĩ rằng việc mình tạo điều kiện cho doanh nghiệp cũng là đang thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

“Bị cáo tiếp xúc và nhận tiền của các doanh nghiệp do nhận thức đơn giản. Hơn nữa bị cáo không làm công tác quản lý kinh tế nên không phân biệt được đâu là hành vi cảm ơn dân sự đâu là hành vi nhận hối lộ.

Sau khi bị bắt giam, cán bộ điều tra có đưa cho bị cáo 2 cuốn sách luật, sau khi đọc, bị cáo mới nhận thức rõ được hành vi của mình. Ngay sau đó, bị cáo đã đề nghị được làm đơn tự nguyện thành khẩn khai báo, phối hợp với cơ quan điều tra”, ông Dũng nói.

Cựu Thứ trưởng này cũng cho biết trong suốt một năm bị tạm giam đã cảm thấy rất ăn năn hối lỗi đồng thời đã động viên gia đình nộp tiền để khắc phục hậu quả của vụ án với mong muốn được giảm nhẹ hình phạt.

Video cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khóc, xin giảm án

“Bị cáo thành khẩn nhận lỗi và xin lỗi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao và nhân dân, do sai phạm của bị cáo đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như lợi ích của nhân dân”, ông Dũng hối hận.

Cựu lãnh đạo Bộ Ngoại giao cũng mong muốn HĐXX xem xét giảm mức hình phạt so với đề nghị của Viện Kiểm sát cho các bị cáo khác ở Bộ Ngoại Giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng như các bộ ngành khác – những người đã có những đóng góp trong quá trình phòng chống dịch và đã nhận ra khuyết điểm, lỗi lầm của mình.