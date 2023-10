Cứu thành công trẻ 13 tuổi bị tim bẩm sinh khó chữa

Bác sĩ thực hiện can thiệp bít dù cho bệnh nhân.

Tháng 6/2023, bệnh nhi N.C.T (13 tuổi, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) có dấu hiệu bị đau tức ngực, khó thở, mệt mỏi. Gia đình đưa trẻ đến khám tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Qua khai thác tiền sử và kết quả xét nghiệm máu, X-quang tim phổi, đo điện tim và siêu âm tim cho thấy bệnh nhân bị bệnh tim bẩm sinh dạng thông liên thất, kích thước 3,1mm.

Bác sĩ Hoàng Văn Toàn - Phó Trưởng khoa Tim mạch của bệnh viện cho biết, thông liên thất là dạng dị tật bẩm sinh tim không hiếm gặp. Tại bệnh viện, đã có trên 30 trẻ được can thiệp bít lỗ thông liên thất bằng kỹ thuật bít dù. Tuy nhiên, bé N.C.T lại khó khăn, phức tạp hơn, bởi vị trí lỗ thông nằm dưới 2 đại động mạch, rất khó tiếp cận lỗ thông.

Các bệnh nhân bị tim bẩm sinh thông liên thất có chỉ định bít dù thường gặp vị trí phần màng, có gờ chủ bám tốt. Riêng thông liên thất dưới hai đại động mạch thường có chỉ định phẩu thuật tim hở, rất ít ca bệnh có đủ tiêu chuẩn để thực hiện điều trị bằng phương pháp bít dù qua da. Do đó phương án can thiệp tim mạch hay chuyển mổ mở cho bệnh nhi được bệnh viện hội chẩn cẩn trọng.

Bệnh nhi N.C.T phát hiện bệnh khi đã lớn, cân nặng và hình thái lỗ thông có thể xem xét lựa chọn điều trị bằng phương pháp can thiệp bít dù qua da. Đây là phương án tối ưu, ít xâm lấn, không cần phải phẫu thuật. Kỹ thuật can thiệp tim mạch giúp trẻ tránh được ca đại phẫu, giảm đau đớn, giảm chi phí điều trị, thời gian hồi phục sức khỏe nhanh hơn.

Sau khi làm can thiệp, bệnh nhân khỏi bệnh hoàn toàn, chỉ cần siêu âm kiểm tra định kỳ. Tuy nhiên, phương pháp này đối với trường hợp của bệnh nhi T có thể xảy ra tình trạng gây hở van động mạch chủ, làm cho tình trạng bệnh của trẻ còn nặng nề hơn so với lúc chưa được điều trị, nên đòi hỏi ê-kíp can thiệp tim mạch phải đưa ra chiến lược cụ thể, tối ưu để thực hiện can thiệp cho bệnh nhi.

Ngày 13/6, bệnh nhi N.C.T tiến hành can thiệp tim bẩm sinh bằng phương pháp bít dù sau khi ê-kíp can thiệp tim mạch đã chuẩn bị phương án kỹ lưỡng.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ thực hiện, ca can thiệp được diễn ra thuận lợi và thành công, trẻ hồi phục và xuất viện sau đó 2 ngày.

Đây là một trong những ca bệnh khó, hiện tại, ở Việt Nam có dưới 10 ca mắc bệnh thông liên thất dưới hai đại động mạch được điều trị bằng phương pháp bít dù qua da này và thường được thực hiện tại các trung tâm tim mạch lớn, có đầy đủ trang thiết bị hiện đại.

