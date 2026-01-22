Chìm tàu trên biển, 2 anh em ruột được cứu sống

Khoảng 14h30 ngày 21/1, trong quá trình từ ngư trường trở về lạch Cửa Hội, tàu cá mang số hiệu NA-70715-TS do ông Nguyễn Công Nghĩa, (sinh năm 1982) làm thuyền trưởng, cùng thuyền viên là anh trai ruột, ông Nguyễn Công Chung, (sinh năm 1978) đều trú tại phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An bất ngờ gặp sóng to, gió lớn do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, khiến tàu bị lật và chìm khi đang hoạt động gần khu vực đảo Hòn Ngư.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An cứu vớt nạn nhân. (Ảnh: Hải Thượng).

Thời điểm xảy ra sự cố, các ngư dân không kịp mặc áo phao, chỉ bám vào tấm xốp trôi dạt trên biển.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò – Bến Thủy đã phối hợp với Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Nghệ An, Trung tâm cứu hộ cứu nạn phường Cửa Lò và các lực lượng liên quan khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Đến khoảng 16h cùng ngày, lực lượng chức năng đã lần lượt cứu vớt được 2 ngư dân, đưa vào bờ an toàn và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, cơ sở 3 tại Cửa Lò để theo dõi, chăm sóc sức khỏe. Hiện sức khỏe của cả hai ngư dân đã ổn định.

Quân y Bộ đội Biên phòng Nghệ An chăm sóc nạn nhân. (Ảnh: Hải Thượng).

Sau sự việc, lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã phối hợp với chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân; đồng thời tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo ngư dân không ra khơi khi thời tiết diễn biến phức tạp nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

