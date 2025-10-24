Taxi bị nước lũ cuốn trôi, tài xế may mắn thoát chết

Sáng nay (24/10), ông Đặng Hữu Hải, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân (TP Huế) cho biết, do mưa lớn kéo dài nhiều giờ liên tiếp đã khiến một số tuyến đường thấp trũng ở địa bàn bị ngập sâu, nước chảy xiết, gây chia cắt giao thông.

Để đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), chính quyền phường Thủy Xuân đã dựng biển báo, chặn phương tiện giao thông lưu thông qua khu vực cầu Lim 1 để đảm bảo an toàn.

Tuyến đường kiệt 106 Minh Mạng (phường Thủy Xuân, TP Huế) ngập sâu trong đêm khuya 23/10. Xe taxi đi qua đường này chết máy, bị nước lũ cuốn trôi.

Để đi sang cầu Lim 2, nhiều người dân đã chọn đi vào tuyến đường kiệt 106 Minh Mạng. Tuy nhiên, do tuyến đường kiệt này bị nước lũ đổ về bất ngờ, dâng cao, chảy xiết nên đã cuốn trôi phương tiện giao thông của người dân bị chết máy khi đi qua đoạn đường này.

Cụ thể, vào khoảng 23h30 tối 23/10, một phương tiện taxi điện khi di chuyển qua kiệt 106 đường Minh Mạng thì xe bị chết máy. Trong lúc tài xế taxi đang gọi điện và chờ lực lượng cứu hộ thì nước lũ dâng cao bất ngờ, chảy xiết và cuốn trôi xe taxi này. Rất may tài xế taxi thoát được ra ngoài an toàn.

Sau khi nhận tin báo, lãnh đạo UBND phường Thủy Xuân đã huy động lực lượng phối hợp với các đơn vị tổ chức tìm kiếm phương tiện bị lũ cuốn. Tuy nhiên đến sáng nay, xe taxi vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện UBND phường Thủy Xuân đã rào chắn tại các tuyến đường ngập sâu, nguy hiểm và khuyến cáo người dân tuyệt đối không vượt qua các khu vực đã được rào chắn để đảm bảo an toàn.

Tác giả: Anh Khoa

Nguồn tin: cand.com.vn