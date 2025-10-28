Nước lũ cuốn tử vong một nữ công nhân khi làm về

Chiều 28/10, ông Nguyễn Tấn Khoa, Chủ tịch UBND xã Hoà Tiến, TP Đà Nẵng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một phụ nữ tử vong. Nạn nhân là chị N.T.T.T (SN 2000), công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Hòa Cầm, Đà Nẵng.

Lãnh đạo xã Hòa Tiến thăm, trao hỗ trợ cho gia đình nữ công nhân gặp nạn, tử vong trong mưa lũ. (Ảnh UB xã HT)



Theo ông Khoa, trưa cùng ngày, do mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, trên đường từ nơi làm việc về, chị T. ghé nhà mẹ đẻ (ở phường An Khê) để trú mưa. Sau đó, chị quay lại nhà chồng (tại thôn An Trạch, xã Hòa Tiến) để lấy đồ dùng lao động thì không may bị dòng nước cuốn trôi.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng người dân tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể nạn nhân sau đó không lâu. UBND xã Hòa Tiến đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng.

Theo UBND xã Hòa Tiến, tính đến 15h ngày 28/10 xã có 20/22 thôn bị ngập trong nước lũ với hơn 3.300 ngôi nhà ngập sâu từ 0,5 - 1,7m. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không di chuyển qua khu vực ngập sâu, dòng nước chảy xiết, để bảo đảm an toàn tính mạng trong bối cảnh mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

Tác giả: HT

Nguồn tin: cand.com.vn