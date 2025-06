Cứu nhiều người bị sóng cuốn khi tắm biển ở biển Hà Tĩnh

Lực lượng chức năng kịp thời cứu thành công một thiếu niên sắp bị đuối nước tại bãi biển Xuân Hải. Ảnh: CTV

Khoảng 18h30 ngày 14/6, có 4 du khách xuống tắm biển Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) bị sóng mạnh cuốn ra xa không vào được bờ và có dấu hiệu bị kiệt sức.

Ngay khi phát hiện, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm ứng trực dọc bãi biển đã cùng một số hộ dân kinh doanh ở bờ kè biển Thiên Cầm nhanh chóng tiếp cận, kịp thời cứu hộ thành công 4 du khách, đưa vào bờ an toàn.

Cứu hộ thành công 4 du khách nguy cơ đuối nước ở bãi biển Thiên Cầm. Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 16h45 ngày 14/6, Công an thị trấn Lộc Hà, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) và người dân cũng kịp thời cứu hộ thành công một thiếu niên đang chới với, sắp bị đuối nước khi tắm tại bãi biển Xuân Hải, huyện Thạch Hà.

Những ngày qua do ảnh hưởng bão số 1, tại vũng biển Hà Tĩnh biển động, sóng mạnh. Đặc biệt tại khu vực biển Thiên Cầm sóng to. Mặc dù Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm, chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, phát loa cảnh báo, nhắc nhở nguy cơ mất an toàn, nhưng vẫn có nhiều du khách và người dân bất chấp xuống tắm biển.

Tác giả: Hữu Anh

Nguồn tin: baophapluat.vn