Cứu hai anh em bị sóng cuốn ra xa khi tắm biển Cửa Lò

Lực lượng cứu hộ đưa hai em nhỏ vào bờ - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Sáng 16-4, ông Trần Tuấn Anh - Giám đốc Trung tâm tìm kiếm cứu nạn và phòng chống thiên tai phường Cửa Lò, Nghệ An - cho biết lực lượng cứu hộ cứu nạn cùng ngư dân đã cứu sống hai anh em bị đuối nước khi tắm biển Cửa Lò.

Trên mạng xã hội cũng chia sẻ một đoạn video ghi lại cảnh cứu nạn hai nạn nhân. Trong đoạn video, phía ngoài biển có sóng to, gió lớn. Đứng trên bờ, nhiều người hô hoán kêu cứu. Sau đó, lần lượt hai em nhỏ được ca nô và thuyền thúng của ngư dân đưa vào bờ trong tiếng hò reo, thở phào của người dân.

Ông Tuấn Anh cho biết sự việc xảy ra chiều 15-4 tại khu vực bãi biển Cửa Lò gần đảo Lan Châu. Thời điểm này, lực lượng cứu hộ đang ứng trực trên bờ thì nghe tiếng kêu cứu về việc có người đuối nước.

Ngay sau đó, các nhân viên cứu hộ đã dùng ca nô và huy động thêm thuyền thúng của ngư dân gần đó ra hiện trường cứu hộ các em nhỏ.

"Các em bị nước cuốn cách bờ hơn 50m. Dù điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn nhưng chúng tôi đã nỗ lực, may mắn cứu được cả hai em an toàn", ông Tuấn Anh thông tin.

Được biết, hai nạn nhân gặp nạn là hai anh em ruột, quê ở huyện Nam Đàn (cũ) cùng gia đình xuống tắm biển Cửa Lò. Thời điểm các em xuống tắm không có phụ huynh giám sát.

Những ngày qua, ở biển Cửa Lò xảy ra ít nhất ba vụ đuối nước làm một nữ sinh lớp 11 tử vong khi xuống cứu người. Phần lớn những người bị đuối nước là các em học sinh, không có người lớn đi cùng.

Biển Cửa Lò dài hơn 10km, được biết đến là bãi biển đẹp ở vùng Bắc Trung Bộ và thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm.

Theo Trung tâm tìm kiếm cứu nạn và phòng chống thiên tai phường Cửa Lò, để đảm bảo an toàn cho du khách đơn vị đã bố trí 40 nhân viên cứu hộ ứng trực trên bờ cùng các phương tiện như ca nô, phao cứu hộ để sẵn sàng thực hiện việc cứu hộ, cứu nạn.

Chính quyền phường Cửa Lò cũng khuyến cáo các du khách tuân thủ các hướng dẫn của nhân viên cứu hộ, không tắm ở những vùng nước xoáy, có biển cảnh báo nguy hiểm, cấm tắm.

Truy tặng bằng khen nữ sinh hy sinh khi cứu người trên biển Ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, truy tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho thân nhân em Lê Thị Quỳnh Ch. - Ảnh: VĂN LÊ Chiều 15-4, ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã tới thăm hỏi, động viên, truy tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho em Lê Thị Quỳnh Ch. - 17 tuổi, ngụ xã Nghi Lộc vì đã có hành động dũng cảm cứu người đuối nước. Trước đó, chiều 10-4 Ch. cùng các bạn đi dạo tại bãi biển Cửa Lò. Thời điểm này, một nam sinh 14 tuổi xuống tắm biển, không may bị sóng cuốn ra xa, chới với giữa dòng nước. Phát hiện sự việc, Ch. đã không ngại nguy hiểm, kịp thời tham gia cứu người gặp nạn. Tuy nhiên, nữ sinh sau đó kiệt sức, bị sóng cuốn ra xa rồi chìm dần. Dù lực lượng cứu hộ đã tiếp cận, đưa cả hai vào bờ nhưng chỉ cứu được nam sinh, còn Ch. không qua khỏi.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ