Cựu chiến sĩ Công an Thủ Đức bị bắt oan đòi bồi thường 8,8 tỉ đồng

Ông Đỗ Văn Ỵ - Ảnh: TUYẾT MAI

Cách đây 44 năm, ông Ỵ đang là chiến sĩ công an tại Đội an ninh chính trị thuộc Công an huyện Thủ Đức. Bỗng một ngày oan nghiệt, ông bị quy kết là đồng phạm trong một vụ án giết người, cướp tài sản bằng súng, bị bắt tạm giam, truy tố…

5 năm bị tạm giam, 43 năm mang thân phận bị can

Năm 1984 vụ án của ông Ỵ được Tòa án nhân dân TP.HCM đưa ra xét xử, nhưng tạm hoãn. Mãi đến ngày 5-11-1987, ông bỗng nhận được lệnh tạm tha.

Vào năm 2021, khi đọc được tin tức một số người được minh oan, xin lỗi, ông Đỗ Văn Ỵ cùng anh trai là ông Đỗ Văn Ý tìm đến báo Tuổi Trẻ. Ông Ỵ kể lại câu chuyện buồn của mình, với hy vọng sẽ sớm được minh oan. Giấy tờ của ông chỉ vỏn vẹn một tờ "Lệnh tạm tha".

Sau khi ra tù ông sống ẩn dật, có việc gì làm việc đó. Ngoài chi tiết liên quan đến vụ án cách đây 43 năm thì ông đã không còn nhớ gì nữa; bạn bè, đồng nghiệp cũ người đã chết, người mất liên lạc từ lâu.

Với thông tin ít ỏi đó, báo Tuổi Trẻ đã chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM, đề nghị viện xác minh thông tin.

Ngoài ra, chúng tôi hướng dẫn ông liên hệ Sở Tư pháp TP.HCM để xin phiếu lý lịch tư pháp số 2, nhưng kết quả thể hiện ông không có án tích hay tiền án tiền sự. Bản thân ông Ỵ cùng gia đình cũng nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan xin được minh oan.

Sau thời gian dài xác minh, ngày 18-10-2024, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã giao quyết định đình chỉ điều tra bị can cho ông Ỵ. Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã ban hành quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Ỵ ngày 10-11-1987, nhưng quyết định này không được giao cho bị can, không cập nhật việc đình chỉ vào lý lịch...

"Tôi mất hết công việc, danh dự, nguồn thu nhập"

Ông Ỵ đã bị khởi tố oan từ ngày 22-12-1981 đến ngày 10-11-1987 đã có quyết định đình chỉ điều tra, trong đó thời gian bị tạm giam từ ngày 22-12-1981 đến ngày 5-11-1987, nhưng ngày 18-10-2024 mới được giao quyết định đình chỉ.

"Trước khi bị khởi tố, bắt giam, tôi là chiến sĩ Đội an ninh chính trị Công an huyện Thủ Đức. Việc khởi tố, bắt giam tôi đã làm tôi mất hết công việc, danh dự, nguồn thu nhập, sức khỏe bị giảm sút nghiêm trọng.

Sau khi được tạm tha nhưng không có quyết định xử lý nên tôi không thể xin được việc làm ổn định, kinh tế rất khó khăn, nên tôi yêu cầu được bồi thường khoản tiền thu nhập thực tế bị mất trong thời gian từ ngày tôi bị khởi tố, bắt giam 22-12-1981 đến ngày tôi nhận quyết định đình chỉ là 18-10-2024" - ông Ỵ viết trong đơn.

Từ đó ông Ỵ yêu cầu bồi thường theo mức lương công an trả cho ông vào thời điểm trước khi bị khởi tố, bắt, tạm giam đến ngày nhận quyết định đình chỉ; Thiệt hại do mất thu nhập từ ngày bị khởi tố đến ngày nhận quyết định đình chỉ;

Thiệt hại mất thu nhập do không được hưởng lương hưu; Thiệt hại về tinh thần trong những ngày bị tạm giam; Thiệt hại về tinh thần trong những ngày ông bị khởi tố nhưng không bị tạm giam; Tổn thất về tinh thần... tổng cộng là 8,8 tỉ đồng.

Tác giả: Tuyết Mai

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ