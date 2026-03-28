Cựu cảnh sát "vẽ đường" cho "ông trùm" hàng giả tiêu hủy chứng cứ, đối phó với công an

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA) về 3 tội danh "sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "đưa hối lộ". Riêng bị can Nguyễn Danh Dũng, cựu cán bộ Phòng 4 Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05 Bộ Công an), bị đề nghị truy tố tội cố ý làm lộ bí mật công tác.

Bị can Nguyễn Năng Mạnh và tang vật của vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Trong vụ án, bị can Nguyễn Năng Mạnh bị cáo buộc cùng các đồng phạm tổ chức sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả với tổng giá trị hơn 539 tỉ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 264 tỉ đồng. Ngoài ra, bị can Mạnh còn vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại hơn 143 tỉ đồng và đưa hối lộ số tiền hơn 4,5 tỉ đồng.

Cáo trạng thể hiện, bị can Nguyễn Năng Mạnh và bị can Nguyễn Danh Dũng, cựu cán bộ thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) có mối quan hệ quen biết từ trước. Do đó, bị can Nguyễn Năng Mạnh đã trao đổi, nhờ Nguyễn Danh Dũng thông báo cho mình biết thông tin nếu có kiểm tra, xác minh các công ty do Mạnh điều hành.

Giữa tháng 4-2025, bị can Nguyễn Danh Dũng được phân công nhiệm vụ xác minh các hoạt động, sai phạm 6 công ty của Mạnh. Lợi dụng điều này, Dũng chủ động gặp gỡ, thông tin cho Mạnh biết việc 6 công ty đang bị xác minh. Hay tin, Mạnh nhờ cựu cán bộ cảnh sát "giúp đỡ" và được bị can Dũng đồng ý.

Theo cáo buộc, cựu cán bộ C05 hướng dẫn cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA cách thức đối phó với hoạt động điều tra. Chẳng hạn như thu hẹp quy mô sản xuất, tránh đánh động, rà soát lại sổ sách, giấy tờ, bỏ tài liệu chi phí ngoài…

Đến ngày 11-4-2025, bị can Nguyễn Danh Dũng tiếp tục gặp gỡ và thông tin các công ty của Nguyễn Năng Mạnh vẫn đang xác minh, chưa có lịch kiểm tra và nhắc lại Mạnh phải thu gọn hoạt động, hủy bỏ giấy tờ, tài liệu. Tại lần gặp này, Mạnh đưa cho cựu cán bộ cảnh sát 30 triệu đồng.

Theo cáo trạng, ngày 19-4-2025, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) phối hợp cùng C05 khám xét khẩn cấp Công ty Mediphar, MediUSA và các công ty do bị can Nguyễn Năng Mạnh làm cổ đông chính. Tuy nhiên, do được Dũng hướng dẫn từ trước nên Mạnh đã thống nhất, chỉ đạo cấp dưới tiêu hủy toàn bộ sổ sách, chứng từ kế toán doanh thu thật của công ty. Cùng đó là tiêu hủy toàn bộ ổ cứng máy tính; cất giấu, tiêu hủy thực phẩm chức năng...

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an kịp thời phát hiện, thu giữ hơn 100 tấn thực phẩm chức năng tại các kho và nơi tiêu huỷ. Tuy nhiên, toàn bộ sổ sách, chứng từ kế toán và ổ cứng máy tính đã bị các bị can tiêu huỷ, vứt bỏ tại sông Hồng nên không thể thu hồi.

VKSND tối cao nhận định hành vi tiết lộ thông tin và hướng dẫn của cựu cán bộ cảnh sát Nguyễn Danh Dũng cho ông Mạnh đã gây cản trở hoạt động điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thu giữ chứng cứ, tài liệu điều tra vụ án. Hành vi này trái quy định của luật Công an nhân dân và quy chế làm việc của Cục C05, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, do đó bị truy tố về tội "cố ý làm lộ bí mật công tác".

Trong quá trình giải quyết vụ án, bị can Nguyễn Danh Dũng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Lời khai của các bị can phù hợp nhau, phù hợp với lời khai của những người liên quan và chứng cứ, tài liệu thu giữ được.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động