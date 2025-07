Cứu 5 người thoát khỏi đám cháy trong đêm

Rạng sáng ngày 29/7, Trung tâm 114 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hải Phòng nhận được tin báo về vụ cháy nhà dân tại 23 Nguyễn Bình (phường Gia Viên, TP Hải Phòng)

Lãnh đạo Phòng đã điều động lực lượng và phương tiện thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH KV1 đến hiện trường, phối hợp với lực lượng tại chỗ triển khai chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Lúc này, đám cháy đã phát triển khá lớn từ tầng 1, khói khí độc bao trùm toàn bộ tòa nhà 4 tầng, các cửa cuốn bị khóa từ bên trong, lực lượng chữa cháy xác định trong nhà có 5 người bị mắc kẹt.

Mặc dù ngọn lửa bốc cao, kết cấu nhà khó tiếp cận, nhưng lực lượng chữa cháy đã không quản ngại, sử dụng thang xâm nhập đám cháy từ các ban công trên tầng để tìm cứu người mắc kẹt, đồng thời, các cán bộ đã phá cửa cuốn tầng 1 để phong tỏa, cách ly đám cháy không để lây lan sang khu vực xung quanh.

Các nạn nhân được cứu thoát an toàn.

Sau hơn 1 tiếng nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 3h cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt, toàn bộ 5 nạn nhân mắc kẹt đã được giải cứu và đưa ra ngoài an toàn gồm vợ chồng, con gái chủ nhà và 2 cháu nhỏ là cháu ngoại chủ nhà.

Trong quá trình chữa cháy và cứu nạn, 1 cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP bị thương do nhiễm khói độc, đã được đưa đến bệnh viện Công an TP Hải Phòng để chăm sóc sức khỏe.

Hiện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hải Phòng đang khẩn trương phối hợp với Công an phường Gia Viên tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định.

Tác giả: Văn Minh

Nguồn tin: cand.com.vn