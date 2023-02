Cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy tại Hải Phòng

Xã hội

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an Hải Phòng vừa dập tắt đám cháy tại đường Mương An Kim Hải (quận Lê Chân) và kịp thời đưa 3 người bị mắc kẹt ra ngoài an toàn.