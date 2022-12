Cháy nhà trên phố cổ Hà Nội

Khoảng 22h12 ngày 20/12, tại nhà dân ở ngõ 24 Hàng Mã xảy ra cháy lớn. Nhận được tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm xuất 2 xe chữa cháy, một xe thang, Công an quận Ba Đình và Công an quận Hai Bà Trưng chi viện tổng 4 xe chữa cháy đến hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn chặn cháy lan và dập tắt đám cháy.

Vụ cháy xảy ra tại khu vực tầng 2 và 3 của căn nhà dân trong ngõ 24 Hàng Mã (Ảnh: Hoàng Phiêu).

Lực lượng chức năng cho biết, khu vực cháy xảy ra tại tầng 2 và 3, nhà ông Trần Ngọc D. (57 tuổi).

Tại thời điểm xảy ra cháy, không có người ở nhà. Vụ cháy không có thiệt hại về người; thiệt hại tài sản đang được thống kê.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn (Ảnh: Hoàng Phiêu).

Theo một số nhân chứng, bên trong ngõ 24 Hàng Mã có khoảng 10 hộ gia đình sinh sống kết hợp kinh doanh. Khu vực xảy ra cháy là chỗ chứa hàng mã và xốp nên ngọn lửa lan ra rất nhanh.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường bên trong vụ cháy (Ảnh: Hoàng Phiêu).

Đến 0h15 ngày 21/12, lực lượng Cảnh sát PCCC mới khống chế được đám cháy.

Theo cảnh sát, hiện trường vụ cháy đã được niêm phong bảo vệ, chờ khám nghiệm, nguyên nhân vụ cháy chưa được kết luận.

Tác giả: Văn Yên

Nguồn tin: Báo Dân trí