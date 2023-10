Cuối tuần, miền Bắc đón không khí lạnh đầu mùa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết miền Bắc đang bị chi phối bởi khối không khí lạnh yếu xuất hiện đầu mùa.

Ngày 8/10, khu vực duy trì trạng thái mưa dông vài nơi, ngày nắng. Trời chuyển mát vào ban ngày, se lạnh về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 28-30 độ C; riêng vùng núi có nơi chuyển rét nhẹ khi nền nhiệt dưới 22 độ C.

Tại Hà Nội, thời tiết mát mẻ duy trì nhiều ngày tới khi khu vực chìm sâu trong khối không khí lạnh. Bản đồ dự báo cho thấy ngày 11-12/10, nền nhiệt tiếp tục giảm nhẹ khi nhiệt độ dao động trong ngưỡng 23-28 độ C, trời chuyển lạnh về đêm và sáng.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh đầu mùa.

Đáng lưu ý, mưa dông mở rộng xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm chỉ trong vòng 24 giờ. Người dân đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông có xu hướng giảm trong hôm nay. Thời tiết chuyển nắng vào ban ngày, mưa rải rác về chiều và đêm. Nhiệt độ cao nhất ở TPHCM và các tỉnh, thành phố lân cận dao động 31-34 độ C, chạm ngưỡng nắng nóng.

Trong khi đó, cơn bão Koinu (bão số 4) đang di chuyển trên Biển Đông có diễn biến phức tạp do tương tác với không khí lạnh. Rạng sáng 8/10, bão duy trì sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 16 và suy yếu dần trong những giờ tới.

Tối 8/10, thời điểm cách Hong Kong khoảng 150km về phía nam tây nam, vùng gần tâm bão mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15. Sau đó, hình thái này tiếp tục di chuyển rất chậm theo hướng tây tây nam.

Cơ quan khí tượng cho biết khi cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 200km về phía đông vào tối 9/10, cường độ của bão chỉ còn ở cấp 9-10, giật cấp 13.

Theo chuyên gia, bão khả năng tiến vào vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần thành một áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp trong 2-3 ngày tới.

Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này đều chịu tác động của gió bão mạnh.

Cùng với đó, khu vực bắc Biển Đông có sóng cao 2-4m, riêng vùng biển phía bắc sóng cao 4-6m, vùng gần tâm bão sóng cao 6-8m. Biển động dữ dội.

