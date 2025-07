Cuộc sống tại 'lò lửa' gần 50 độ C tại Ấn Độ

Ấn Độ đang vật lộn với đợt nắng nóng gay gắt, khi 3/4 dân số có nguy cơ chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt. Ở một số vùng, nhiệt độ ban ngày dao động gần 50 độ C. Sri Ganganagar thuộc bang Rajasthan được ghi nhận là khu vực nóng nhất Ấn Độ hồi giữa tháng 6. Trong hai ngày ở đây ghi nhận về cuộc sống người dân, phóng viên New York Times đã trải qua mức nhiệt 47 và 49 độ C.