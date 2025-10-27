Cụm dự án truyền tải điện từ Lào tại Nghệ An phấn đấu về đích trong tháng 11/2025

Khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng

Dự án đường dây 220 kV Tương Dương - Đô Lương được xây dựng trên địa bàn nhiều xã của tỉnh Nghệ An. Dự án có quy mô dài hơn 80 km gồm 2 mạch, điểm đầu từ trạm biến áp 220 kV Tương Dương, điểm cuối là trạm biến áp 220 kV Đô Lương.

Dự án đường dây 220 kV Đô Lương - Nam Cấm có quy mô xây dựng 2 mạch đường dây 220 kV từ trạm biến áp 220 kV Đô Lương đến trạm biến áp 220 kV Nam Cấm với chiều dài khoảng 37 km.

Phần mở rộng ngăn lộ tại trạm biến áp 220 kV Đô Lương lắp đặt thiết bị cho 02 ngăn lộ 220 kV trong trạm biến áp 220 kV Đô Lương (hiện hữu) và liên kết hệ thống thông tin cho Đường dây 220 kV Đô Lương - Nam Cấm.

Ông Nguyễn Công Hiền (bên trái), Phòng Kỹ thuật của Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung và ông Nguyễn Công Bằng, Phó giám đốc PC1 Ninh Bình trao đổi công việc tại thực địa.

Theo ông Nguyễn Công Hiền, Phòng Kỹ thuật của Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB), dự án Đường dây 220 kV Tương Dương - Đô Lương có quy mô 80,7 km, đi qua các xã Tam Quang, Châu Khê, Con Cuông, Môn Sơn, Vĩnh Tường, Anh Sơn, Yên Xuân, Cát Ngạn và Đô Lương.

Tính đến ngày 23/10, việc bồi thường, giải phóng mặt bằng phần móng đã hoàn thành 100%, phần hành lang đạt hơn 87,9%. Toàn tuyến đã dựng xong 191/192 vị trí cột, kéo dây được hơn 39,9 km, còn 24,8 km đang thi công.

Mục tiêu chung được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đặt ra là, đóng điện toàn tuyến trong tháng 11/2025, để kịp giải tỏa nguồn thủy điện khu vực Tây Nghệ An và điện nhập khẩu từ Lào.

Sở dĩ việc bàn giao mặt bằng hành lang tuyến có chậm chễ là do một số khó khăn khách quan khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nên có độ trễ trong bàn giao, tiếp nhận hồ sơ dự án và thực hiện các quy trình tiếp theo.





Ông Bùi Công An, Phó chủ tịch UBND xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An.

Ông Bùi Công An, Phó chủ tịch UBND xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn 8 xã của huyện Anh Sơn cũ có gần 100 vị trí móng và khoảng 500 hộ dân bị ảnh hưởng bởi hành lang tuyến. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, phạm vi dự án hiện nay liên quan đến ba xã: Bình Tường, Anh Sơn và Yên Xuân. Hiện, nhiều hồ sơ đất đai chưa thống nhất, trong khi giá bồi thường còn thấp so với thị trường khiến một số hộ dân kiến nghị.

“Đến nay, xã đã phối hợp với Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư và đơn vị thi công bàn giao được 33 vị trí móng. UBND tỉnh đã chỉ đạo sát sao, họp với các xã có dự án đi qua để tháo gỡ, cam kết đến tháng 11 sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại. Các tổ tuyên truyền được thành lập, huy động Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cùng vận động nhân dân bàn giao đất để đảm bảo tiến độ”, ông An cho Baodautu.vn biết trong cuộc trao đổi vào ngày 24/10/2025.

Về phía CPMB - đơn vị được EVNNPT giao quản lý dự án, ông Trần Hoài Bảo, Phó trưởng phòng Đền bù cũng cho hay, khó khăn lớn nhất hiện nay nằm ở việc một số hộ dân chưa đồng thuận đơn giá, hoặc vướng về chính sách hỗ trợ khi đất bị thu hồi nhiều vào phần đất ở.

Tuy nhiên, với sự hỗ trợ tích cực từ UBND tỉnh, các địa phương và sự phối hợp của chủ đầu tư, việc giải phóng mặt bằng đang được tháo gỡ từng bước. Ban quản lý đã tăng cường phối hợp, bám sát hiện trường để bảo đảm tiến độ đóng điện theo chỉ đạo của EVN và EVNNPT.

Để đạt mục tiêu đóng điện đề ra, các cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng của CPMB cũng không quản ngại đi sớm về khuya, gặp gỡ giải thích với người dân và cùng địa phương tìm giải pháp phù hợp. Đặc biệt là với một vài trường hợp mà gần như toàn bộ đất đang sử dụng ổn định trước đây đã có một phần nằm trong hành lang tuyến của một đường dây khác trước đó và nay phần đất còn lại cũng lại nằm trong hành lang tuyến của đường dây đang thi công hiện nay.





Công nhân phục vụ kéo dây vượt sông Lam.

Trước đó, tại cuộc họp giữa lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và EVNNPT vào ngày 17/10/2025, các vấn đề vướng mắc trong giải phóng mặt bằng cũng được nhận diện rõ ràng. Đó là một số phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng có sự chênh lệch giá đền bù theo chế độ chính sách sau sáp nhập xã nên người dân chưa đồng tình.

Cạnh đó, một số vị trí chưa lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng do vướng mắc về pháp lý và yêu cầu đủ thời gian để giải quyết, địa phương cũng đang nỗ lực bàn giao mặt bằng trước ngày 31/10 như 11 trường hợp ở xã Con Cuông.

An toàn là trên hết

Theo ông Nguyễn Công Hiền, ở Dự án đường dây 220 kV Tương Dương - Đô Lương đã hoàn thành 100% móng, kéo dây đạt hơn 39 km; còn tuyến Đô Lương - Nam Cấm đã vận động bàn giao 106/106 vị trí móng, 40/51 khoảng néo hành lang, cơ bản đáp ứng kế hoạch hoàn thành trong quý IV/2025.

Dự án đường dây 220 kV Đô Lương - Nam Cấm cũng đang được CPMB đôn đốc triển khai quyết liệt. Tuyến dài khoảng 37 km, khởi công từ tháng 2/2025, hiện đã hoàn thành phần móng 94/106 vị trí, dựng xong 87 cột, kéo dây đạt hơn 22 km, tương đương 60% khối lượng. Các gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị cũng cơ bản bàn giao đầy đủ ra công trường.





Hiện trường vị trí 168 - 168A đang thi công kéo dây vượt sông Lam ngày 24/10/2025.

Ở vị trí 168 - 168A là khoảng néo vượt sông Lam, dù vào đúng thời điểm miền Trung đang phải chịu hậu quả khi cơn bão số 12 đổ bộ khiến có những lúc mưa trở lên lớn và gió to nhưng nhóm công nhân thi công của PC1 Ninh Bình vẫn đang tập trung kéo dây với quyết tâm sớm về đích, góp phần tăng thêm nguồn điện mới nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Anh Nguyễn Văn Khuê của PC1 Ninh Bình đang đảm nhận điều khiển máy hãm cho biết, việc thi công kéo dây gặp nhiều khó khăn do mưa kéo dài, mặt bằng trơn lầy. Anh em cố gắng hết sức, nhưng luôn đặt mục tiêu an toàn lên hàng đầu.





Anh Nguyễn Văn Khuê đảm nhận điều khiển máy hãm phục vụ kéo dây vượt sông Lam.

Giờ làm việc của các công nhân tại đây bắt đầu từ 6h sáng và phải kết thúc tầm 17h. Các bữa cơm cũng diễn ra ngay tại công trường để tiết kiệm thời gian di chuyển.

Do khu vực này tuyến đường dây sẽ vượt sông Lam với cột bên tả ngạn cao 69 mét, còn bên hữu ngạn cao (vị trí 169) tới 89 mét, khoảng cách kéo dây hơn 500 mét nên đây công việc ở đây cũng được dồn sức, tập trung lực lượng. Hiện nhà thầu đã bố trí hơn 40 người, chia làm hai đội ở hai bên sông.

Ông Nguyễn Công Bằng, Phó giám đốc PC1 Ninh Bình - đơn vị đảm nhận phần lớn công việc trong hai gói thầu lớn nhất của dự án là Gói 8 và 9 cho biết, công tác kéo dây vượt sông là hạng mục khó nhất, vì cột cao, gió lớn, bên cạnh có đường dây vẫn mang điện nên vừa phải đảm bảo an toàn đường dây đang mang điện bên cạnh, vừa đảm bảo an toàn đường sông có nhiều tàu thuyền qua lại.

Đơn vị cũng đã sử dụng công nghệ kéo dây bằng thiết bị bay (flycam) để đưa dây mồi qua sông, giúp rút ngắn thời gian và hạn chế tối đa rủi ro.

Sử dụng công nghệ để đẩy tiến độ

Thời gian thi công vượt sông của khoảng néo này được nhà thầu bố trí trong 5 ngày (từ 22 đến 27/10/2025). Dù có ảnh hưởng bởi thời tiết xấu khiến phải tạm dừng một ngày nhưng nhà thầu cũng đã tăng người lên và cam kết hoàn thành trước ngày 27/10, dù chủ đầu tư có cho thời hạn đến ngày 31/10.

Trên toàn tuyến, PC1 Ninh Bình đảm nhiệm hơn 140 vị trí, chiếm khoảng 80% khối lượng toàn Dự án này. Tính đến ngày 24/10, toàn bộ móng đã đúc xong, chỉ còn 1 vị trí đang dựng cột và sẽ hoàn thành trong ngày kế tiếp.





Máy hãm và flycam được sử dụng để kéo dây, rút ngắn thời gian thi công lẫn không ảnh hưởng nhiều tới hoa mầu và cây cối của người dân.



Riêng việc kéo dây còn 24 khoảng néo, tương đương 40 km và đơn vị đã huy động 15 tổ thi công với tổng số hơn 230 công nhân để triển khai đồng loạt, phấn đấu đến ngày 5/11 sẽ hoàn thành, phục vụ đóng điện.

“Theo chỉ đạo của chủ đầu tư và CPMB, chúng tôi cũng quyết tâm hoàn thành đúng cam kết”, ông Bằng nói.

Quá trình thi công đường dây này, PC1 Ninh Binh cũng dùng công nghệ kéo hãm đồng bộ để khi kéo, dây không hạ xuống mặt sông, không hạ xuống các đường dây bên cạnh. Tuy nhiên, các bên cũng đặt an toàn trên hết nên công tác chuẩn bị thi công được chuẩn bị cẩn thận. Ban A và đơn vị tư vấn giám sát đều bám sát công trường và kiểm chứng.

Việc áp dụng công nghệ flycam trong kéo dây cũng giúp hạn chế các phát sinh trong quá thi công bởi không phải thực hiện rải dây trên đất, ảnh hưởng tới hoa màu và cây cối của các hộ dân xung quanh.

“Chúng tôi mang flycam tới bay, các nhà dân chứng kiến việc bay này, khi bay qua rồi thì sẽ thực hiện kéo dây đồng bộ, không liên quan đến cây cối ở dưới, không phải xin phép và giảm được nhiều phiền phức so với cách kéo dây truyền thống có rải dây hay dùng kinh khí cầu bay”, ông Bằng cho hay.

Nói về câu chuyện xử lý quyền lợi của các hộ dân liên quan về đường thi công sau khi chính họ cũng đã thực hiện bàn giao mặt bằng cho dự án rồi, ông Bằng cũng cho hay, chúng tôi sẽ trao đổi với địa phương và người dân để ra phương án tốt nhất và PC1 Ninh Bình sẽ cùng đồng hành với Ban quản lý để giải quyết linh hoạt công việc với thời gian nhanh nhất và tối ưu chi phí mà hạn chế sử dụng tới việc bảo vệ thi công hay cưỡng chế.

