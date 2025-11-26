Cục Thuế hoả tốc chỉ đạo miễn, giảm thuế tại các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ

Ngày 26-11, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết cơ quan này vừa hỏa tốc chỉ đạo Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương hỗ trợ người nộp thuế bị tổn thất do bão lũ khắc phục hậu quả do bão lũ và mưa lũ sau bão gây ra.

Lũ lụt diện rộng tại tỉnh Đắk Lắk những ngày vừa qua. Ảnh: Cao Nguyên

Để tiếp tục triển khai các giải pháp giúp người nộp thuế giảm bớt khó khăn, sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh, về chính sách, thủ tục, hồ sơ gia hạn, miễn, giảm thuế, Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp tiếp tục hướng dẫn các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế bị tổn thất do bão và mưa lũ sau bão theo quy định hiện hành.

Cục Thuế cũng chỉ đạo cơ quan thuế địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế khi làm thủ tục miễn, giảm, gia hạn thuế bị ảnh hưởng và thiệt hại bởi thiên tai theo quy định. Trong đó, đối với người nộp thuế đã nộp và có đầy đủ hồ sơ đề nghị gia hạn, miễn giảm thuế, cơ quan thuế địa phương căn cứ quy định của pháp luật và hồ sơ, tình hình thực tế để kịp thời hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Trường hợp người nộp thuế chưa có hồ sơ (hoặc hồ sơ chưa đầy đủ), cơ quan thuế địa phương có trách nhiệm hướng dẫn rõ các chính sách, hồ sơ, thủ tục đề nghị gia hạn, miễn, giảm thuế. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính; cung cấp hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc xác định giá trị thiệt hại được lưu trữ tại cơ quan thuế khi có yêu cầu và đề nghị của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại.

Các cơ quan thuế các địa phương cần thực hiện kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp gây sách nhiễu với người nộp thuế hoặc trục lợi chính sách. Phân công cán bộ, công chức là đầu mối để phối hợp, hướng dẫn kịp thời, hỗ trợ khôi phục hồ sơ thuế và các tài liệu, chứng từ phục vụ cho việc xác định giá trị thiệt hại theo quy định để người nộp thuế sớm hoàn thiện hồ sơ đề nghị gia hạn, miễn giảm thuế.

Trước đó, theo thống kê sơ bộ từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tính đến 8 giờ 30 phút hôm nay 26-11, thống kê thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục tăng. Mưa lũ và sạt lở đất đã làm 108 người chết, mất tích, tăng 6 người so với báo cáo ngày 25-11, trong đó 98 người chết, 10 người mất tích.

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế 14.352 tỉ đồng (Quảng Ngãi 650 tỉ đồng, Gia Lai 1.500 tỉ đồng, Đắk Lắk 5.500 tỉ đồng, Khánh Hòa 5.604 tỉ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỉ đồng).

Hiện tỉnh Đắk Lắk còn 4 xã, phường bị ngập cục bộ ở mức thấp; tỉnh Lâm Đồng còn 75 hộ dân bị ngập. Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại; dọn dẹp, vệ sinh môi trường và tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Người lao động