'Cực phẩm' 1,83 m của đội tuyển Jujitsu Việt Nam ở SEA Games 33

Không chỉ dừng lại ở đấu trường trong nước, Tiến Triển còn ghi dấu tại nhiều giải quốc tế uy tín. Bộ sưu tập huy chương của anh có cả thành tích ở JJIF World Cup Beach của Liên đoàn Jujitsu Quốc tế và các giải thuộc Liên đoàn Jujitsu châu Á (JAU), cho thấy khả năng cạnh tranh vượt ngoài khu vực. Ở SEA Games 33 sắp tới, nam võ sĩ được kỳ vọng sẽ mang về huy chương cho đoàn Việt Nam.