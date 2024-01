Cục 11, Tổng cục 2 - Bộ Quốc phòng và tỉnh Nghệ An tiếp tục phối hợp, chia sẻ thông tin nhằm đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Quang cảnh buổi tiếp

Đại tá Tưởng Văn Thể - Phó Cục trưởng Cục 11 cho biết: Cục 11, Tổng Cục 2 – Bộ Quốc phòng là đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn các tỉnh từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận. Năm 2023, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những thành tích đơn vị đạt được trong năm 2023, bên cạnh sự nỗ lực của tập thể cán bộ, chiến sỹ đơn vị thì điều quan trọng nhất đó là có sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền các tỉnh nơi đơn vị đứng chân. Trong thời gian qua, Cục 11 đã phối hợp tốt với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, đồng thời nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An, qua đó góp phần giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đại tá Tưởng Văn Thể - Phó Cục trưởng Cục 11 và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi thông tin

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ cùng với các lực lượng đứng chân trên địa bàn triển khai tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng, đặc biệt là đảm bảo an ninh chính trị dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Giáp Thìn 2024, thay mặt đoàn công tác, Đại tá Tưởng Văn Thể - Phó Cục trưởng Cục 11 chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công; đồng thời chúc tỉnh Nghệ An sang năm 2024 hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tại buổi tiếp đoàn Cục 11, Tổng Cục 2 – Bộ Quốc phòng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã thông tin về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An đạt được. Cụ thể, dù năm 2023 là một năm có nhiều khó khăn và thách thức, song tỉnh Nghệ An đã đạt và vượt 25/28 chỉ tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng khá, đạt 7,14%, đứng thứ 26 cả nước. Thu ngân sách nhà nước đạt 21.279 tỷ đồng, bằng 134% kế hoạch. Thu hút đầu tư được đánh giá là điểm sáng của Nghệ An, đạt kết quả rất tích cực, nhất là thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2023, Nghệ An đứng thứ 8/63 tỉnh, thành cả nước trong thu hút FĐI với tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh đạt hơn 1,6 tỷ USD…

Lãnh đạo Cục 11 và lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà chúc tết

Thời gian qua, tỉnh Nghệ An và Cục 11 đã tích cực phối hợp, chia sẻ thông tin, qua đó góp phần giúp cho tỉnh có sự điều tiết quan trọng trong việc thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Nghệ An mong muốn Cục 11 sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin, góp phần giúp cho tỉnh Nghệ An giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn