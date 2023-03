Cửa Lò: Đẩy nhanh chỉnh trang hạ tầng phục vụ du lịch

Một trong những kết quả nổi bật của tháng 2 vừa qua đó là thị xã và các phường đã hoàn thành các chủ trương, phương án, kế hoạch và thực hiện được một số nhiệm vụ cấp bách được quan tâm trong nhiều năm như: phương án quản lý hoạt động xe ô điện 4 bánh, mô tô nước; Các dự án đầu tư công trên địa bàn tiếp tục tiến hành đúng kế hoạch; Văn hoá xã hội trên địa bàn có nhiều điểm nhấn, tổ chức lễ hội Đền Vạn Lộc, đền Mai Bảng thành công, hoành tráng, ấn tượng, nhận được đông đảo sự quan tâm của nhân dân và du khách; Công tác vệ sinh môi trường thực hiện tốt, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong tháng 2/2023 vẫn còn một số nội dung công việc tại các Thông báo kết luận các nhiệm vụ được Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã giao chưa hoàn thành; Việc triển khai nhiệm vụ còn có một số hạn chế, tồn tai. Cụ thể: Tiến độ chỉnh trang hạ tầng phục vụ năm du lịch còn chậm; Việc nắm bắt chủ trương tuyên truyền của cán bộ, hội viên, đoàn viên chưa tốt, gây hiểu sai trong nhân dân.

Phát biểu kết luận buổi giao ban, đồng chí Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong tháng 2, đồng thời đưa ra những nội dung quan trọng cần tập trung thực hiện trong tháng 3 và kết luận những vấn đề cụ thể trên địa bàn đang được nhân dân quan tâm.

Về vấn đề hoạt động xe ô tô điện 4 bánh phục vụ du lịch, hiện nay phương tiện xe ô tô điện của người dân không đủ điều kiện đăng ký, đăng kiểm, không đảm bảo điều kiện để phục vụ du khách. Vừa qua, thị xã và chủ các phương tiện đã họp bàn thống nhất chủ trương mua xe ô tô điện mới với các thông số kỹ thuật đảm bảo an toàn. Với phương án hộ dân nào có 2 xe ô tô điện cũ thì mua mới một xe, những hộ còn lại hợp tác 2 hộ phối hợp mua 1 xe mới để hoạt động. Các địa phương tuyên truyền vận động người dân từ 15/3 – 1/4 tiến hành dừng hoạt động toàn bộ xe ô tô điện cũ. Phòng Quản lý đô thị tham mưu thành lập Hiệp hội xe điện, lái xe ô tô điện phải tham gia vào hiệp hội, được tập huấn quy tắc ứng xử du lịch, thống nhất thời gian được phép hoạt động trong ngày.

Về nội dung quản lý các nhà tắm nước ngọt phía Đông phục vụ khách du lịch, sau khi giải tỏa hơn 200 ki ốt phía đông, thị xã để lại 16 khu nhà tắm nước ngọt. Hạng mục này, thị xã đã giao cho Ban Quản lý đô thị quản lý, vận hành với hình thức xã hội hoá để triển khai các dịch vụ: tắm nước ngọt, thuê phao tắm, khu vực vệ sinh công cộng, tuyệt đối không bao gồm dịch vụ ăn uống tại đây. Vấn đề này đề nghị các địa phương và các tổ chức chính trị tuyên truyền, thông báo rộng rãi với nhân dân, tránh người dân hiểu sai, hiểu chưa đúng chủ trương của thị xã. Đồng chí chủ tịch UBND thị xã đề nghị Ban Quản lý đô thị tiếp tục tiến hành tu sửa, có kế hoạch quản lý tốt các hạng mục này. Giao các địa phương phối hợp quản lý công tác vệ sinh môi trường và giá cả dịch vụ.

Đối với quản lý phương tiện mô tô nước, giao phòng Văn hoá thông tin và các đơn vị liên quan cần sớm ban hành quy chế quản lý mô tô nước, có chế tài xử lý triệt để các trường hợp vi phạm, gây ảnh hưởng xấu đến khách tắm biển.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 3, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh: Chỉ còn ít tuần nữa là vào thời gian cao điểm năm du lịch 2023, đêm chung kết Lễ hội áo dài hoa cúc biển sẽ diễn ra vào 18/3 và Lễ hội khai trương du lịch Cửa Lò sẽ diễn ra và 9/4. Vì vậy, đề nghị các phòng ban, đơn vị thị xã, UBND các phường tập trung rà soát kế hoạch, nhiệm vụ được giao để tập trung thực hiện; Đặc biệt, tập trung mọi nguồn lực cho công tác chỉnh trang hạ tầng phục vụ du lịch, đẩy nhanh tiến độ hạ tầng giao thông, hệ thống điện chiếu sáng phía đông, hệ thống điện trang trí phía tây, các điểm check in phục vụ du khách; Rà soát, kích hoạt hệ thống lưu trú khách sạn, nhà hàng trên địa bàn, không cấp phép cho cơ sở nào không đủ điều kiện hoạt động; Tăng cường công tác vệ sinh môi trường khu lâm viên bãi tắm; Tiếp tục cải cách hành chính, tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn…

Tác giả: Dương Tân – Ngọc Ánh

Nguồn tin: cualo.vn