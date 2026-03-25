Kiểm tra tài xế dừng xe sai quy định trên cao tốc phát hiện thêm nhiều lỗi, phạt 77 triệu đồng

Tài xế dừng xe sai quy định để ngủ trên cao tốc - Ảnh: C08

Ngày 25-3, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết vừa xử lý trường hợp vi phạm các lỗi nghiêm trọng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Theo đó, thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên các tuyến cao tốc, Đội 6 đã tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp dừng, đỗ sai quy định trên đường cao tốc.

Trong ngày 24-3, Đội 6 đã lập biên bản tài xế Đ.Q.P. (28 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) các hành vi: "Không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp khi gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe ở làn dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc" (13 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe); "không có giấy đăng kiểm" (5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe); "không có đăng ký xe" (2,5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe); "không có giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự" (500.000 đồng).

Chủ xe cũng bị lập biên bản hành vi "đưa xe không có đăng ký xe tham gia giao thông" (phạt 34 triệu đồng); "đưa xe không có đăng kiểm" (22 triệu đồng). Tổng số tiền phạt của tài xế và chủ xe là 77 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày.

Cảnh sát giao thông khuyến cáo tài xế phải tuân thủ biển báo và hệ thống giám sát trên toàn tuyến cao tốc đã được phủ kín camera. Tuyệt đối không chủ quan khi lưu thông trên cao tốc; duy trì tốc độ phù hợp và khoảng cách an toàn để phòng ngừa tai nạn.

Cảnh sát giao thông niêm phong xe - Ảnh: C08

Tác giả: Minh Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ