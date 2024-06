CSGT mở đường giúp xe chở sản phụ đã vỡ ối đến bệnh viện kịp thời

Hai chiến sĩ CSGT chạy mở đường cho ô tô chở sản phụ đã vỡ ối đến bệnh viện kịp thời. Ảnh cắt từ video

Cụ thể, vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 29/6, Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh) được phân công đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Đình Chiểu (phường Đa Kao, Quận 1) tại lễ ra mắt lực lượng an ninh cơ sở.

Trong lúc làm nhiệm, Đại úy Phùng Đức Thắng và Đại úy Nguyễn Thành Công nhận được sự đề nghị của lái xe nhờ hỗ trợ đưa giúp xe chở sản phụ đã bị vỡ ối đang trên đường đi cấp cứu do không rành đường.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đại úy Thắng và Đại úy Công dùng xe mô tô đặc chủng mở đèn, còi ưu tiên mở đường và hỗ trợ đưa xe vào Bệnh viện Từ Dũ kịp thời. Sau đó, hai chiến sĩ CSGT nhanh chóng quay lại vị trí để tiếp tục công tác.

Trưa cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip được camera hành trình của ô tô chở sản phụ ghi lại cảnh hai chiến sĩ CSGT chạy mô tô đặc chủng dẫn đường cho ô tô chở sản phụ bị vỡ ối đến bệnh viện kịp thời. Clip sau đó nhận được nhiều lượt chia sẻ và bình luận khen ngợi hành động đẹp của hai chiến sĩ này.

Mạng xã hội hết lời khen ngợi hai chiến sĩ CSGT đã dùng xe đặc chủng mở đường cho xe chở sản phụ đi cấp cứu. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, ngày 14/5, tại giao lộ Phạm Ngọc Thạch - Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3), anh Nguyễn Quang Th. (SN 1994, ngụ tỉnh Bình Phước) điều khiển xe ô tô con biển số 93A-385.XX đang chở vợ là Phạm Thị Ng. (SN 1994) đi sinh tại Bệnh viện Từ Dũ nhưng không biết đường. Lúc này, chị Ng. đau bụng, có dấu hiệu sắp chuyển dạ. Tình hình gấp rút, phát hiện Tổ công tác của Đội tuần tra dẫn đoàn (thuộc Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh) đang lưu thông gần giao lộ nên anh Th. đã nhờ hỗ trợ.

Tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, sau đó nhanh chóng sử dụng xe mô tô đặc chủng dẫn đường xe ô tô đến Bệnh viện Từ Dũ. Với sự hỗ trợ của các chiến sĩ Đội tuần tra dẫn đoàn, khoảng 4 phút sau, gia đình anh Thắng đã đến bệnh viện an toàn. Sau đó, chị Ng. đã hạ sinh được một bé trai khoẻ mạnh, kháu khỉnh trong niềm vui và hạnh phúc vỡ oà của gia đình.

Tác giả: Mạnh Linh

Nguồn tin: Báo Tin tức