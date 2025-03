Your browser does not support the video tag.

Xe máy gây tai nạn liên tiếp vì né CSGT - Nguồn: MXH Facebook

Video ghi lại tình huống tai nạn giao thông này đang lan truyền trên mạng xã hội. Một thanh niên lái xe máy đi ngược chiều bỗng gặp một cảnh sát giao thông đang dắt xe máy từ trong ngõ ra. Khi thấy chiếc xe máy đang lao đến, cảnh sát giao thông đã lùi xe lại.

Thanh niên đi xe máy ngược chiều thấy thế đã cố lách sang bên trái. Không may, xe máy đâm trực diện vào chiếc ô tô màu hồng đỗ bên đường.

Sau va chạm này, người điều khiển xe máy tiếp tục bỏ chạy. Một lần nữa, anh ta đâm vào chiếc ô tô tải đang chạy.

Sau hai lần va chạm liên tục, thanh niên vẫn tìm cách bỏ chạy nhưng mất kiểm soát và ngã nhào ra đường.

Lúc này cảnh sát giao thông và những người xung quanh cũng đã kịp thời xuất hiện để chặn người điều khiển xe máy lại.

Đoạn video đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số lên án hành động của người điều khiển xe máy đi ngược chiều.



